Sima győzelemmel kedveskedett szurkolóinak karácsonyra a BRSE

Győzött a BRSE a Haladás csapata ellen.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Békéscsabai RSE–Hungast-Haladás Szombathely 3:0 (10, 23, 16)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 600 néző. V.: Adler, Soltész. Békéscsaba: Fábián 1, Jerkov 10, Pekárik 8, Dapic 7, Klaric 17, Bodnár 9. Cs.: Molcsányi (liberó), Sebestyén. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Haladás: Cicic 2, Császár 9, Lescay 5, Wallner 10, G. Miranda 8, Vacsi 2. Cs.: Lojen, Doka (liberók), Csóka, Pickering, Szendrődi 1. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:0, 4:3, 12:3, 19:6, 23:8. 2. szett: 4:6, 8:9, 12:14, 16:16, 20:18, 23:20. 3. szett: 4:1, 8:5, 8:9, 12:9, 13:13, 16:15, 24:16.

Horvát pontokkal kezdődött az év utolsó békéscsabai mérkőzése, Dapic és Klaric szorgoskodott, előbbi egy ászt is jegyzett, csapata pedig egy 8:0-s sorozattal villámgyorsan megugrott 12:3-ra. A nagy rohamot éppen Dapic törte meg egy rossz szervával, de két szombathelyi pont után újra a hazaiak bizonyultak eredményesnek. Fábián sikeres blokkját követően már tíz egységgel vezetett a Békéscsaba. A vendégek trénere két ponton is változtatott csapatán, de nem lehetett megállítani a Bodnár révén újabb ásszal kitűnő viharsarki alakulatot, amely Klaric 6. pontjával jutott el a szettlabdáig, s ezután ahogy kell: egy ásszal (Pekárik) fejeződött be a mindössze 17 percig tartó játszma.

Alaposan leblokkolt a BRSE a 2. szettben, Császár Norina rendesen megszórta a csabaiakat, akik az 1. játszmában látott fölényük után kénytelenek voltak szaladni az eredmény után. Császár mellé Wallner és Lescay is felzárkózott, már ami a pontgyártást illeti, a csabaiak játéka pedig nyomokban sem emlékeztetett az 1. szettben látottakra. A jég Jerkovnak köszönhetően tört meg a játszma derekán, aki kiegyenlített, majd Bodnár két kiváló blokkjával immáron a BRSE birtokolta az előnyt. Azért igencsak meg kellett harcolni a szettgyőzelemért, s bár Jerkov ütése nyomán két játszmalabdája is volt a csabai csapatnak, Vacsi ráijesztett” a vendéglátókra, hogy Miranda rontása után végül a másodikat behúzza a házigazda.

Szépen beindult a csabai gárda a 3. szettben, de aki azt gondolta, hogy a vasiaknak 0:2-nél teljesen elmegy a kedvük a mérkőzéstől, tévedett. Császárék messze nem adták fel, 9:8-as vezetésüknél Pekárik próbálta lehűteni a lelkesedésüket, aki zsinórban 3 pontot ért el. A szett utolsó harmadáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd ismét jöttek Klaricék, akik meglendítették a BRSE szekerét. Egy 5:0-s széria következett, s Klaric már a mérkőzésért szerválhatott, amit ő is fejezett be.

A BRSE megérdemelt győzelemmel búcsúzott az évtől.

Vasja Samec Lipicer: – Az első szettben robogtunk, de a folytatásban magára talált a Szombathely. Nálunk továbbra is pszichés probléma, ha szoros a találkozó, pontról pontra haladnak a csapatok, akkor túlságosan érzik a nyomást a lányok. Sok dolgot gyakorolunk az edzéseken, amit viszont a mérkőzéseken nem látok viszont.

Leiszt Máté: – Az első játszmában alaposan beragadtunk, de összességében bennünk maradt egy szett. A második játékrészben már jól küzdött a csapat, ha akkor megoldják a feladatot, más energiával folytathattuk volna. Mindig jól küzd a csapat, de a sikerhez még sok munka áll előttünk.