Saját erőforrásból merítenek Gyomán

Egy hete vannak edzésben a Gyomaendrődi NKSE női kézilabdázói.

Napi két tréninget vezényel Lakatos Tibor edző a felnőtt és az ifjúsági csapat játékosainak. Délelőtt futás, a nap második felében termi, egyelőre még fizikai foglalkozások szerepelnek napirenden.

Gyomaendrődön elsősorban a saját nevelésű játékosokra alapoznak, tehetik is, hiszen évek óta eredményes utánpótlás-nevelő munkát folytatnak, ami amellett, hogy az ifjúsági bajnokságban is kamatozik (a tavalyi csonkaszezont a felnőttekhez hasonlóan az 5. helyen zárta az NKSE), még a felnőtt csapat is profitál, hiszen több tehetség is bátran bevethető.

– Nem tervezünk igazolást, a tavaly Orosházán játszó 17 éves Ács Orsolya a mi nevelésünk, őt a még gyógyuló két beálló, Fekécs Fruzsina és Pomázi Erika pótlására szeretnénk kettős igazolással visszacsábítani. Az irányító, balszélső Nagy Bianka (28) szülés után visszatér, a 15 éves balkezes átlövő, Kereki Nóra pályafutása Békéscsabáról kanyarodik vissza Gyomaendrődre – részletezte a játékoskeretben történt változásokat Lakatos Tibor.

A csapat tagjai a tavalyi bajnokság márciusi félbeszakadása után otthon igyekeztek magukat szinten tartani, majd a korlátozások májusi enyhítését követően egy rövid időszakra az összetartást erősítő edzésekre újra egybegyűltek. A munka augusztus 3-án indult újra, amit már e héten, szerdán megtör az első, Hódmezővásárhelyen lekötött felkészülési mérkőzés. Pénteken, Mezőtúron, augusztus 18-án, Gyomaendrődön a Vásárhely következik. Augusztus 21-én egy hazai háromcsapatos, 30-án pedig a gyulai Mahler Brigitta-emléktornán egy négy gárdát felvonultató tornán lépnek pályára, közben 25-én, Gyulán is lesz egy csata.

– Erős mezőny vár ránk a szeptember 12-én elrajtoló bajnokságban, mi szeretnénk megőrizni helyünket a középmezőnyben – fogalmazta meg a célkitűzést Lakatos Tibor.