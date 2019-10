Rövid kispaddal is megállta a helyét a Békéscsaba

Kikapott az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE a Győri Audi ETO KC csapatától.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Győri Audi ETO KC 19–30 (10–13)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 1800 néző. V.: Rontó, Szanyi. Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 2, Vukajlovics 2, J. Agbaba, Bottó 1, Barján 1, Mézes 2. Cs.: Horvát D., Csizmadia (kapusok), KOPECZ 6 (2), Marincsák 4, Kukely A. 1, Dombi K. Vezetőedző: Horváth Roland. Győr: Leynaud – Bódi 2, K. Bulatovics 3, OFTEDAL 7 (2), Edwige 2, Amorim 3, Puhalák 2. Cs.: KISS É. (kapus), NZE MINKO 2, A. HANSEN 5 (1), Brattset, Faluvégi 1, Fodor 3, Knedlíková. Vezetőedző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc Hétméteresek: 5/2, ill. 4/3.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 3–1. 9. p.: 3–4. 13. p.: 6–5. 21. p.: 8–9. 25. p.: 9–11. 33. p.: 11–15. 43. p.: 16–25. 51. p.: 18–27.

A békéscsabaiak 13 játékost neveztek a mérkőzésre, míg a vendég győriek szinte teljesen kihasználták a lehetőséget, igaz a legnagyobb ászuk, Görbicz Anita nevét nem találtuk a jegyzőkönyvben.

A csabaiak melegedtek be könnyebben a játékba, a mérkőzés elején 3–1-re is vezettek. Ám elég volt pár apró hiba és két és fél perc múlva már a Bajnokok Ligája-győztes Győrnél volt az előny. Marincsák Nikolett kihagyta csapata első büntetőjét, rögtön ezután a 10. percben Horváth Roland edző időt is kért. Eleinte sűrűn estek a gólok még úgy is, hogy mindkét oldalon be-becsúszták hibák. Egy pazar csabai akció végén Kovács Anett egalizált, majd Vukajlovics sunyin meglőtt labdájával ismét hazai oldalon volt az előny.

A 14. percben Danyi Gábor, a győriek edzője fejezte ki elégedetlenségét azzal, hogy magához hívatta játékosait. Változtatott is: csatába küldte a világ- és Európa-bajnok francia Nze Minkót, illetve a dán Anne Mette Hansent.

A Csaba bő negyedóra elteltével is derekasan állta a sarat, Marincsákék sokat köszönhetnek kiválóan védő kapusuknak, a 16. percben már az ötödik ziccert hárító Balog Juditnak. Ötperces gólszünetet tartottak a csapatok, amit az egykori csabai kedvenc, Bódi Bernadett tört meg.

Ha nem ment középről, akkor próbálkoztak a szélről a győriek, és a 21. percben visszavették a vezetést. Ellépni azonban nem tudtak, mert Hansenék legalább olyan kemény védőfallal találták szembe magukat, mint a túloldalon a lilák. A nagy kérdés az volt, hogy az erősen létszámhiányos viharsarkiak meddig bírják azt a tempót, amit a kisalföldiek diktáltak?

Mindkét edző sokat cserélt, a csabai igyekezett kevés játékosának okosan beosztani a játékperceket, hogy a lehető legtovább bírják energiával. Semmit nem von le a csabaiak érdemeiből, de sokat kapkodtak a vendégek, és többször rontottak is támadásban. A legnagyobb különbség – három gól – a dudaszó előtt alakult ki, amikor Oftedal a második hetesét belőtte.

Sejthető volt, hogy a győriek nem elégednek meg a félidei eredménnyel, úgy is kezdték a második felvonást. Négy perc alatt négy gól, igaz kétszer érkezett rá válasz.

A 35. percben Horváth Roland a lyukassá váló védelem miatt kisebb fejmosásban részesítette a csapatát. A játékrész első harmada után kezdett fáradni – elsősorban mentálisan – a Békéscsaba, amit a győriek igyekeztek is kihasználni. Egy hetes szériával, indításokból immáron tekintélyes előnyre tettek szert (16–26), a maroknyi, ám annál lelkesebb győri szurkolótábor számolhatta a tízet, énekelhette kedvenc dalát.

A 44. percben Horváth Roland időt kért, próbált lelket önteni a nagy szívvel küzdő, de erejével elkészülni látszó csapatának. Kukely Anna végre megszakította a hosszú negatív szériát. A győriek nem nagyon akartak visszavenni a tempóból, bár azt az 55. perc táján már sejthettük, hogy ezúttal nem ismétlik meg a januári teljesítményüket, amikor 47–22-re győztek Békéscsabán.

Ehhez képest a szerdai eredmény miatt nem érheti szemrehányás a lila-fehéreket. A Győr pedig két BL-mérkőzés közben teljesítette a békéscsabai küldetést.

Horváth Roland: – Voltak szép periódusaink, helyenként jó volt a védekezésünk és a támadásra sem lehetett panasz. Negyven percig jól álltuk a sarat.

Danyi Gábor: – A békéscsabai csapat hozzáállása ma kiváló volt. Az első félidőben nem nagyon találtuk a ritmust és a másodikban is csak tíz perc játék után. Amikor a hazaiak elfáradtak, végleg felülkerekedtünk. Próbáltam mindenkinek játéklehetőséget adni