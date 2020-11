Remekelt a gyulai Veres Laura

A közelmúltban a budapesti Tüske Uszodában rendezte meg a Magyar Úszó Szövetség az idei Országos Ifjúsági és Serdülő úszóbajnokságot, valamint az Olimpia Reménységek Versenyét (ORV).

A nemzetközi utánpótlás viadalon a hazai válogatott úszók mellett rajtkőre léptek az osztrák, a cseh és szlovák korosztályos válogatott tagjai is. A Gyulai Várfürdő úszószakosztályának kiválósága, Veres Laura, az ORV-en is letette névjegyét, hiszen három egyéni számban, és két váltóban is győzött, és további érmes helyezéseket gyűjtött. A gyulai úszó remek szereplésének is köszönhetően a magyar válogatott biztosan nyerte a nemzetek közötti pontversenyt 608 ponttal, a második helyet a csehek szerezték meg 434 ponttal, míg a szlovákok 339 ponttal a harmadik helyen végeztek.

Békés megyei úszók is képviseltették magukat az országos bajnokságokon, ahol voltak olyan számok, amelyekben hetven–nyolcvan fiatal mérte össze tudását. Tóth András és Juhász Jácint edzők által vezetett gyulai csapat tagjai közül kiemelkedett Veres Laura, és az ifjúsági korú Mácsok Fruzsina teljesítménye.

A 2005-ös születésű Veres Laura a serdülő bajnokságon három arany–, három ezüst–, és egy bronzérmet nyert. A 2003-as születésű, az ifjúságiak között versenyző Mácsok Fruzsina egy ezüstéremmel és egy harmadik hellyel zárta a fővárosi viadalt.

A Gyulai Várfürdő érmes helyezései. ORV. Lányok. 50 m gyors: 3. Veres Laura 26,70. 100 m gyors: 1. Veres Laura 56,95. 200 m gyors: 1. Veres Laura 2:01,45. 400 m gyors: 1. Veres Laura 4:18,64. 50 m pillangó: 3. Veres Laura 28,33. 100 m pillangó: 2. Veres Laura 1:02,76. 200 m pillangó: 3. Veres Laura 2:17,92. 4×100 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Pádár, Ábrahám, Gyurinovics, Veres) 3:53,01. 4×200 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Veres, Pádár, Gyurinovics, Seres) 8:29,65.

Az országos serdülő bajnokságon a 2005-ös születésű Veres Laura aranyérmet nyert a 100, a 200, a 400 méteres gyorsúszásban, második lett 50 gyorson, 50 és 100 m pillangón, és bronzérmes a 200 méteres pillangóúszásban.

Az ifjúsági országos bajnokságon a 2003-a születésű Mácsok Fruzsina két érmet nyert. A 100 méteres mellúszásban 1:13,68-as idővel lett második, míg a 200 méteres mellúszásban 2:38,63-as idővel harmadikként csapott a célba.

A Békés megyei egyesületek versenyzői közül még a Tótkomlósi Úszó Egyesület fiatal úszója, Bányik Barnabás szerzett egy bronzérmet, aki a serdülő országos bajnokságon a 200 méteres hátúszásban nyert bronzérmet, ideje: 2:11,69.