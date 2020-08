Rekordlétszámra számítanak Békéscsabán

Békéscsabán szeptember 5-én hatodik alkalommal kerül sor Magyarország kritérium bajnokságára. Az évezred elején 2003-tól három éven keresztül már vendégeskedett a megyeszékhelyen a magyar korosztályos felnőtt mezőny, majd 2019-ben visszatért.

Kesjár Attila versenyigazgató elmondta, már most látszik, hogy rekordszámú létszám jöhet össze, nagyjából 180-200 kerekes részvételére számítanak.

– Idén az ismert körülmények miatt Magyarországon is kevés versenyt rendeztek, így érthető, hogy a kerékpárosok minden lehetőséget megragadnak, bár a csabai bajnokságra tavaly is másfélszázan neveztek – mondta a versenyigazgató. – Nem kizárt, hogy a pálya-kerékpározásban Európa-bajnoki ezüstérmes, londoni olimpikon Lovassy Krisztián is elrajtol majd.

Új korcsoportot is kiírt a rendező Magyar Kerékpáros Szövetség, az U13-as lányok is dönthetnek a bajnoki érmek sorsáról.

Összesen öt utánpótlás, három masters korosztályban, a női Elit és a férfi Elit kategóriában osztanak érmeket. A leghosszabb táv a férfi Elit mezőnyre vár, a 40 körön 40 kilométert kell letekerniük. G. P.