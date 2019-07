Reisz Nándor országos bajnok Debrecenben

Nem kellett túlságosan messzire utaznia a cápa korosztályos úszóknak, ugyanis a szomszédos megye székhelye, Debrecen adott otthont a korosztály idei országos bajnokságának. Idén a fiúknál a 2007-ben és 2008-ban, míg a leányoknál a 2008-2009-ben született fiatalokat szólította rajtkőre a hazai szövetség.

Mint minden korosztályos magyar bajnokságon, az ebbe a kategóriába tartozók, és már korábban szintet teljesített úszók indulhattak a hajdúsági megmérettetésen. A Békéscsabai Előre Úszó Klub sportolói nagy lelkesedéssel készültek a versenyre, akiket mint szurkolók népes szülői küldöttség kísért el a hajdúsági fővárosba.

— Először is nagy köszönettel tartozunk a szurkoló szülői csapatnak, akik fülsiketítő drukkolással hozzájárultak a jó eredményhez – kezdte beszámolóját Lázár Olga edző.

– A gyerekek a versenyszám leúszása után egyöntetűen állították, hogy hallották a szurkolást, és még jobban odatették magukat. A mi csapatunk tagjainál az előfutamok és a döntők alatt is taps fogadta az uszodatérbe belépő versenyzőket. A helyi bemondó is folyamatosan megemlítette a szurkoló szülőket, és az élő közvetítésnél is rendszeresen mutatták a csabai drukkereket.

Az előzmények után már a következőket mondta szakmai elemzésként Lázár Olga: – Úgy érzem a versenyt nagyon jó eredménnyel zártuk. Összesen hetvennyolc egyesület, négyszázhatvankilenc úszója lépett rajtkőre az országos bajnokságon, a Békéscsabai Előre Úszó Klubot tizenegy versenyző képviselte. Ebben a nagy forgatagban jelentős eredménynek számít, hogy bajnoki címet is elértünk.

Egyesületünk legeredményesebb versenyzője ezúttal Reisz Nándor lett, aki a 400 méter vegyes úszásban harcolt ki aranyérmet.

Bronzérmet szerzett Petróczki Zsombor a 200 méteres mellúszásban, és pontszerző volt Nagy-Benedek Olivér is. A három fiú több versenyszámban is nagyon jó úszással döntőzött és értékes pontszerző helyen végzett. Összesen egy bajnoki cím, egy bronzérem, két negyedik helyezés, és egy hatodik hely jutott számunkra, de maradva a pontszerzőknél: két hetedik, és két nyolcadik helyezést is elértek fiataljaink.

A négynapos versenyen egyébként – a többi bajnoksághoz hasonlóan – délelőtt előfutamok, délután a döntők kerültek megrendezésre, vagyis újra kellett teljesíteni a versenyszámokat. Ez alól 800 és 1500 méteres gyorsúszás volt kivétel, ezeket időfutamos rendszerben rendezték meg.

– A verseny nehéz része az volt, hogy négy napig toppon maradjon minden úszó – folytatta Lázár Olga. – Ráadásul délelőtt és délután is jól kellett teljesíteniük. Ezt sokszor leginkább fejben kellett fenntartani. Minden nap voltak nehéz versenyszámok, és aki döntőbe került, az újra úszta délután a finálét, ahol még jobban kellett teljesíteni. Úszóink odafigyeléssel, nagy akarattal versenyeztek, dicséret illeti mindannyiukat, hiszen szinte minden versenyszámban egyéni rekordokat úsztak.

A békéscsabaiak mellett a gyulai Triton SE sportolója, Németi Barna volt pontszerző, aki 200 háton ötödik, 100 háton a nyolcadik helyen végzett.

Békés megyei döntősök – Fiúk

100 m pillangó (2008-as születésűek): 8. Petróczki Zsombor (Bcs. Előre ÚK) 1:14,03

100 m mell (2008):

4. Petróczki Zsombor 1:21,45

7. Reisz Nándor (Bcs. EÚK) 1:24,57

8. Nagy-Benedek Olivér (Bcs. EÚK) 1:25,64

100 m hát (2007): 8. Németi Barna (Triton SE, Gyula) 1:12,02

200 m mell (2008):

3. Petróczki Zsombor 2:54,44

7. Nagy-Benedek Olivér 3:03,04

200 m hát (2007): 5. Németi Barna 2:30,33

200 m vegyes (2008): 4. Reisz Nándor 2:39,37



400 m vegyes (2008):

1. Reisz Nándor (Bcs. Előre ÚK, edző: Lázár Olga) 5:30.09

6. Nagy-Benedek Olivér 5:35,72

A pontversenyben:

1. Kőbánya SC 486 pont

2. Győri Úszó Sportegyesület) 406

3. Tatabánya 348…

16. Bcs. Előre ÚK 66…

41. Triton SE, Gyula 7