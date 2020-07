Rangadóval kezd az Előre

Vasárnap este 19 órakor Szegeden, a Szent Gellért Fórumban kezdi meg NB II.-es szereplését a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó csapata a Szeged Csanád Grosics Akadémia vendégeként. A szakemberek szerint a 2020–2021-es idény lesz a legerősebb mezőny a másodosztályban, hiszen a Vasas és a Debreceni VSC mellett, olyan csapatok szerepelnek az NB II.-ben mint a Kaposvár, a Haladás, az ETO FC Győr, a Nyíregyháza, a Gyirmót és a Szeged.

A koronavírus-járvány miatt félbeszakított előző szezonban a lila-fehérek a tizenötödik helyen álltak, és ezzel elmaradtak a várttól. A nyáron több játékos is távozott a békéscsabai együttesből. A kölcsönjátékosok közül Burai Erik már korábban visszatért Debrecenbe, Lustyik Levente a nyáron került vissza az MTK-ba. Dávid Zoltánt szerződtette az NB II.-es Kazincbarcika. Gréczi Márton éppen a lilák nyitófordulóbeli ellenfeléhez a Szegedhez írt alá. A védő Polényi Gábor a Siófok csapatában folytatja. Ilyés Tamás az NB III.-as Körösladányhoz került kölcsönbe. Nem ismert Faragó Tomás, és Zahorán Balázs új klubja.

Az Előre szerződtette Siófokról a 24 éves, 192 cm magas belső védőt, Bora Györgyöt. A szintén másodosztályú Dorogból ketten érkeztek, a több mint negyven NB I.-es mérkőzéssel rendelkező, 23 éves középpályás Kitl Miklós, és a 26 éves csatár, Paudits Patrik. Az NB II.-es Szolnoki MÁV-ból került Békéscsabára a 28 éves középpályás Szabó Péter. Az utánpótláscsapatól kapott szerződést a 19 éves Hodonicki Márk.

Schindler Szabolcs, a csabaiak vezetőedzője a felkészülésről, és az NB II.-es bajnoki mezőnyről a következőket mondta:

– Keményen edzettük, zökkenőmentesen elvégeztük a tervezett felkészülési programot, így nagyon várjuk már a bajnoki mérkőzéseket. Bízom benne, hogy azok a játékosok is gyorsan utolérik magukat, akik később csatlakoztak a kerethez, de a beilleszkedésükkel nem volt gond. Úgy gondolom, hogy az NB I.-ből most kiesett Debrecen, és a nyáron alaposan megerősített Vasas kiemelkedik a mezőnyből, ám a többi csapat tudása nagyon hasonló egymáshoz, így a pillanatnyi forma dönthet. Ha nem jönnek közbe sérülések, akkor mi előreléphetünk a tabellán az előző évhez képest.

A Szeged elleni találkozó esélyeit így látja a csabai szakvezető:

– A Szeged talán a feljutást fontolgatja, így nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de ebben a mezőnyben minden meccs élet-halál lesz. Senkinek sem lesz egyszerű győzni és szerintem nem az fog dönteni egyik rangadón sem, hogy egy-egy csapat milyen rendszerben, vagy taktikával lép pályára, hanem lélektanilag ki tudja jobban kezelni a helyzeteket. Bízom benne, hogy több ezren kilátogatnak a szegedi mérkőzésre, és sokan elkísérik a csapatunkat, hiszen óriási szükség lesz a szurkolók biztatására! Eddig a rangadókon, és a televíziós mérkőzéseken rendre jól játszottunk, remélem most sem lesz ez másképp, és akkor el tudjuk hozni a három pontot.

Király Patrik, a lila–fehérek egyik legrutinosabb játékosa: – Minden csapatnak fontos a bajnokság kezdése, hiszen egy jó rajt lendületet adhat a folytatásra. Mi egy nagy hagyományokkal rendelkező dél-alföldi rangadóval nyitjuk az új szezont. Az új szegedi stadion nagyszerű létesítmény, legutóbb is csaknem ötezren voltak a két csapat mérkőzésén, amelyen egy góllal kikaptunk. Bízom abban, hogy most is sok Előre-drukker kíséri majd el a csapatot, így remek hangulatban játszhatunk. Igyekszünk mindent megtenni a siker érdekében, tudjuk, nem lesz könnyű dolgunk.

Dobos Barna, a szegediek vezetőedzője: – Biztatóan alakul a játékoskeret kialakítása. Örülök neki, hogy – még ha itt a hajrában is, de – sikerült több minőségi játékost igazolnunk. Természetesen a csapat még nincsen teljesen készen, hiszen van, aki egy napja jött van, van aki kettő. Minél hamarabb csatlakoznak a játékosok, annál könnyebb őket fizikailag, és taktikailag beépíteni, arról nem is beszélve, hogy azt az egységet, összeszokottságot is meg kell teremteni, amivel erősebbek lehetünk. Győzni szeretnénk hazai pályán a Békéscsaba ellen. Nagyon kell most a szurkolóink segítsége is, hogy minél eredményesebbek lehessünk a vasárnapi találkozón.

A Békéscsaba 1912 Előre kerete 2020–2021 ősz

Kapusok:

1 Czinanó Antal, 1998. 06. 30.

23 Ribánszki László, 1984. 12. 19.

24 Uram János, 2001. 02. 09.

Védők:

4. Farkas Márk, 1992. 08. 17.

5 Nagy Sándor, 1988. 01. 01.

8 Mészáros Márk, 1988. 02. 26.

13 Bora György 1995. 12. 21.

20 Babinyecz Balázs, 1997. 02. 07.

27 Pilán Márkó, 1998. 06. 17.

42 Lászik Milán, 1996. 11. 20.

Középpályások:

2 Hodonicki Márk, 2001. 03. 16.

10 Pantovics Nikola, 1994. 03. 19.

11 Szabó Péter, 1991. 10. 21.

15 Máris Dominik, 2000. 06. 22.

16 Szalai Dániel, 1996. 09. 05.

18 Király Patrik, 1993. 05. 27.

21 Kitl Miklós, 1997. 06. 01.

55 Hursán György, 1998. 06. 17.

70 Anton Bidzilya 2000. 06. 07.

Támadók:

7 Gránicz Patrik, 1995. 01. 09.

14 Váradi Ádám, 2001. 02. 08.

22 Kovács Ádám, 1991. 04. 14.

30 Lukács Raymond 1988. 05. 30.

60 Oláh László 1995. 12. 16.

69 Paudits Patrik 1994. 05. 20.

Vezetőedző:

Schindler Szabolcs, 1974. 10. 26.