Rangadót nyert a listavezető Füzesgyarmat

Győzelemmel zárta az őszi idényt a Füzesgyarmati SK NB III-as labdarúgócsapata, amely történelme során először tudta két vállra fektetni a Tiszaújvárost, így a Keleti csoport tabelláján megtartotta 4 pontos előnyét az üldöző DEAC előtt. Az idény ezzel még nem ért véget, hiszen a tavaszi első két fordulót is most játsszák le.

Füzesgyarmati SK–FC Tiszaújváros 1–0 (1–0)

NB III.-as-mérkőzés. Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Mencsik L. Füzesgyarmat: Fildan – Vincze, Raducu, Toca, Fejes – Achim Á. – Achim S. (Lukács, 72.), Kis Sz. (Villand, 78.), Constantinescu, Székely – Katona Gy. (Popescu, 89.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László. Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bokros (Bene, 46.), Gelsi, Lippai, Tóth M. – Burics (Bussy, 46.) – Molnár M., Hussein, Kulcsár, Terdik (Kundrák, 69.) – Pap Zs. Edző: Gerliczki Máté.

Két kimaradt gyarmati lehetőséggel kezdődött a mérkőzés, a folytatásban azonban a vendégeknek is volt két átlövésük, amit Fildan hárított. A mezőnyben többet kezdeményezett a hazai együttes, Kis Szabolcsnak akadt egy ígéretes lövése, amely éppen csak elkerülte a kaput, szűk félórányi játék után viszont már jött a gól is. Toca a felezővonal közeléből ívelt a 16-osra, a jobbösszekötő helyére, az új szerepkörben játszó Achim Sebastian érkezett menetrendszerűen, aki hagyta egyet pattanni a labdát, majd 15 méterről a kifutó kapus fölött emelt a hosszú sarokba, 1–0.

A szünetben végrehajtott kettős csere után támadóbb felfogásban léptek pályára az újvárosiak, akik komoly erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében. Szórványosan el is jutottak a sárréti kapu előterébe, a veszélyesebb jelenetek mégis inkább az ő tizenhatosuk előterében zajlottak. Menetrendszerűen érkeztek a gyarmatiak pontrúgásai, beadásai, de vagy pontatlanok voltak a támadóik, vagy Tóth kapus védett bravúrral. A mérkőzés utolsó harmadára a hazaiak minőségi cseréinek is köszönhetően nem tudott fölénybe kerülni a vendégcsapat. A 92. percben előbb bebiztosíthatta volna győzelmét a Gyarmat. Székely vezethette négy a háromra a labdát, két szélre is ziccert adhatott volna, de nehéz helyzetben lövést választott és ebből ellenakciót vezethetett az Újváros. Már Fildanon is túljutott a játékszer, de a kapus hatalmas bravúrral, visszafelé vetődve, ösztönösen belekapott a guruló labdába, ami ezáltal pár centivel elkerülte a kaput.

A hazaiak igazodva az újvárosi csapat stílusához, változtattak az alapfelállásukon, ami megérdemelt eredményre vezette őket. G.: Achim S., a 29. percben. Jó: Fildan, Achim Á., Achim S., Contantinescu, ill. Tóth Cs., Gelsi, Lippai, Hussein.

Boros Tibor: – Picit más stílusban és felfogásban küldtük ma csatába a csapatunkat az korábbi hetekhez képest. Jóleső eső érzéssel tölt el, hogy így is eredményesek voltunk. Megemelem a kalapomat a játékosaim és a stábom előtt, álmodhatunk tovább!

További eredmények: ESMTK–Cegléd 1–0, DVSC II.–DEAC 2–3, DVTK II.–Sényő 3–4, Gyöngyös–Balassagyarmat 1–2, Eger–Jászberény 1–1, Hatvan–Tállya 1–1. A Putnok–Ózd mérkőzést későbbre halasztották.