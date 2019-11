Rangadót nyert a Füzesgyarmat

A tavaszi idényről előrehozott első fordulóban rangadót nyert a Füzesgyarmati SK NB III.-as labdarúgócsapata. A sárrétiek történelme során először győzték le a Jászberényt, ezzel megtartották 4 pontos előnyüket a tabella élén.

Füzesgyarmati SK–Jászberényi FC 2–0 (1–0)

NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 380 néző. V.: Nagy N. Füzesgyarmat: Fildan – Vincze, Benkő-Bíró, Raducu, Fejes – Toca, Achim Á. (Villand, 92.) – Achim S. (Lukács, 77.), Constantinescu, Pataki (Katona Gy., 68.) – Székely. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László. Jászberény: Miski – Szemere, Lakatos B., Lakatos G., Ludasi – Sándor I. (László, 62.) – Gresó, Király O. (Nagy Sz., 76.), Szöllősi (Szabó T., 87.), Süttő – Pálinkás. Edző: Német Gyula.

A vendégek kezdtek agilisabban, de a kezdeti lendületük tíz perc után alább hagyott, és átvette az irányítást a gyarmati együttes. A hazaiak fölénye a 19. percben góllá is érett, amikor egy hosszan keresztbe ívelt labdát Fejes vett le a bal szélen, majd átjátszotta azt a túloldalon érkező Achim Sebastianhoz. A szélső az ötös sarkáról visszafejelt a második hullámban érkező Székely Dávid elé, aki 13 méterről kapásból lőtt félmagasan a kapu jobb oldalába, 1–0. A folytatásban sem hagyott alább a hazai gárda támadókedve. Még az első félórán belül két nagy gólszerzési lehetőség adódott a két szélső védőjük előtt, de Vincze lövése centikkel tévesztett kaput, Fejes pedig egy az egyben vezethette a kapusra a labdát, de a hálóőrbe rúgta azt. A berényiek szikrázóan kemény, olykor durva belépőkkel próbáltak gátat szabni a hazaiak játékának, többnyire sikerrel.

Szünet után sem változott jelentősen a játék. A hazaiak kezdeményeztek többet, folyamatosan akadtak gólszerzési lehetőségeik, de nem tudták azokat gólokra váltani. A kétékes játékra váltó Jászberény felívelésekkel próbált tőkét kovácsolni magának, de a hazaiak is szerkezet váltottak, ezzel kioltva a látogatók támadópotenciálját. A vendégek a hajrára a védekezésük stabilitását is feladták, ennek következtében kontrákból többször is ziccerbe került a sárréti csapat, és a 91. percben sikerült bebiztosítania a győzelmét is. Egy ellentámadás során az üres kapuig játszott ziccert követően Lukács Zsombor pár lépésről passzolt a hálóba, 2–0. G.: Székely, a 19., Lukács, a 91. percben.

Jó: Achim Á., Benkő-Bíró, Székely, Toca, Fejes, Constantinescu, ill. Miski, Lakatos B., Szöllősi.

Boros Tibor: – Ismét változtattunk egy picit a siker érdekében. Öröm egyben meglepetés is volt számomra, hogy mennyi ziccert tudtunk kialakítani, ebben a bajnokságban tulajdonképpen először lehettem elégedett mindenki egyéni teljesítményével.

Német Gyula: – Megérdemelt hazai siker született. Agresszivitásban és akaratban is fölénk nőttek a hazaiak.

További eredmények: Eger–Cegléd 1–2, Hatvan–ESMTK 1–2, DVTK II.–Balassagyarmat 1–3, Putnok–DEAC 1–4, DVSC II.–Sényő 0–1, Gyöngyös–Tiszaújváros 3–2, Tállya–Ózd 29–0 (!).