Rangadót nyert az Előre Szegeden

Szeged Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 1–2 (0–0)

NB II-es mérkőzés, Szeged, 4500 néző. V.: Zierkelbach (Georgiou, Kovács II. G.). Szeged: Takács J. – Jovanovics, Moga, Deák, Varga Sz. – Kárász, Bitó, Grumics, Dobos – Gajdos (Takács T., 59.), Simon Á. (Oláh G., 64.). Vezetőedző: Dobos Barna. Békéscsaba: Uram – Szalai, Nagy S., Bora, Mészáros M. – Szabó P. (Gránicz, 86.), Babinyecz (Kovács Á., 62.), Király, Pantovics – Lukács (Máris, 69.), Paudits. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Sárga lap: Mészáros M., a 8., Király, a 19., Simon Á., a 28., Nagy S., az 53., Kovács Á., a 73., Máris, a 74. percben.

Kiállítva: Nagy S. (második sárga lap) a 82. percben.

Szögletarány: 10:3 (5:3).

58.perc: Pantovics remek kiugratásával középen lépett ki Lukács, és higgadtan gurította a jobb alsó sarokba a labdát, 0–1.

73. perc: szegedi szöglet után Takács Tamás esett el a csabai 16-oson belül, a játékvezető 11-est ítélt. Dobos középre tartó büntetőjét Uram kivédte.

82. perc: Nagy Sándort megkapta második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott.

85. perc: Máris ugrott ki a védők közül, és a kapus mellett ügyesen a hálóba gurított, 0–2.

94. perc: Egy beadás után Takács Tamás fejelt a vendégek kapujába, 1–2.

A nagy érdeklődéssel kísért vasárnap esti rangadóra mintegy öt-hat száz főnyi vendégszurkoló kísérte el csapatát, akik végig remek hangulatot teremtettek. A 7. percben a volt békéscsabai Gajdos lövése után a kapu mellé szállt a labda. A 14. percben Pantovics lépett ki a bal oldalon, kapura tört, de lapos lövését biztosan védte Takács kapus. A túloldalon Gajdos lőtt 16 méterről fölé. Az első félórában inkább több szegedi helyzet adódott a jó iramú, küzdelmes mérkőzésen. A 35. percben Babinyecz 17 méteres erős lövését a rövid alsó sarokból szedte ki Takács kapus. Egy perccel később szöglet után Kárász fejelt mellé. A 40. percben Gajdos lövése után Szabó Péter vágta ki a labdát a gólvonal elöl, igaz mögötte ott volt Uram kapus.

Szünet után kétszer is Gajdos veszélyeztetett, majd Nagy Sándor kapott sárga lapot, sőt a hazaiak reklamáló szakvezetője, Dobos Barna is megkapta ezt a cédulát. Az 58. percben megszerezte a vezetést a Békéscsaba, erre Dobos Barna azonnal lépett, a hórihorgas NB I.-es tapasztalattal rendelkező Takács Tamást küldte be Gajdos helyére. A lila-fehérek is cseréltek, előbb Kovács Ádám, majd Máris Dominik érkezett a pályára Babinyecz, és Lukács helyett. A 73. percben Uram kivédte a hazaiak tizenegyesét, majd Nagy Sándort kiállította a játékvezető. Ez se törte meg azonban a vendégeket, mivel Germán kapufája után, egy gyors kontrát követően Máris megszerezte a lila-fehérek második gólját, amire a hosszabbításban jött csak a szépítés.

A végig küzdelmes mérkőzésen, megérdemelten nyert a jól kontrázó, az utolsó tizenkét percben tíz emberrel küzdő Békéscsaba.

Jó: Moga, Jovanovics, Takács T., ill. az egész csapat dicsérhető.

Schindler Szabolcs: – A mérkőzés előtt azt mondtam a csapatnak az öltözőben, hogy 2–1-re nyerünk. Ez azért történt meg, mert agilisen, és céltudatosan játszottunk. Elismerésem a csapat minden tagjának, köszönjük a lelkes szurkolóink támogatását.

Szikszai László

További eredmények: Kaposvár–Nyíregyháza 0–1, Soroksár–DEAC 1–0, DVSC–Budaörs 1–0, Szolnok–Szentlőrinc 1–0, Gyirmót–Csákvár 3–0, Siófok–Haladás 1–5, Pécs–Dorog 4–0, Ajka–Győr 2–1.

