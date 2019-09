Ráfizetett a kontrára építő Békéscsaba

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 0–3 (0–2).

NB II-es bajnoki mérkőzés, Békéscsaba, 1210 néző. V.: Szilágyi S.(Bornemissza, Garai). Békéscsaba: Ribánszki – Szalai, Farkas M., Szélpál N., Zahorán – Bidzilya (Hursán, 69.) – Kovács Á., Király P., Faragó – Burai (Gréczi, 54.), Pantovics (Máris, 33.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs. Budafok: Kovács Z. – Margitics, Vaszicsku, Romic, Kirják – Filkor, Oláh B. – Ihrig-Farkas (Vankó, 80.), Soltész (Kulcsár, 71.), Szabó M. (Króner, 87.) – Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Sárga lap: Király P. a 16., Kirják a 37., Szalai az 51., Filkor az 52., Bidzilya az 57., Kovács Á. a 76. percben.

Szögletarány: 4:4 (1:2).

17. perc: Bal oldali beadás után a jól helyezkedő hórihorgas védő, Vaszicsku néhány lépésről a hálóba bólintotta a labdát, 0–1.

26. perc: Ismét a csabai 16-os előtt járatta a labdát a Budafok, majd Kovács D. 18 m-ről váratlanul jobbal a jobb alsó sarokba bombázta a labdát, 0–2.

62. perc: Kovács D. célozta meg a csabai kaput, Ribánszkiról kipattant a labda, Ihrig-Farkas ismételt, a labda pedig a jobb alsóba vágódott, 0–3.

84. perc: Király Patrik rúgta meg teljesen feleslegesen a pálya közepén Filkort, s mivel már volt egy sárgája, így villant a piros.

A Budafok lépett fel támadólag, a 7. percben Kovács D. beadása után Ihrig-Farkas került ziccerbe, de a csabai védők kikanalazták a labdát. A 16. percben Szalai közreműködésével a budafoki hálóba került a játékszer, de a játékvezető nem adta meg a gólt. Vaszicsku fejesgólját azonban már igen, ami tulajdonképpen már érett is, annyira átadta az első percektől kezdve a területet ellenfelének a Békéscsaba. A gól után is maradt a budafoki fölény, tűzijáték után Ihrig-Farkas végül sikertelen próbálkozása hozta rá a szívbajt a publikumra. A következő vendéghelyzet már gólt hozott, Kovács Dávid találata után nehéz helyzetbe került az Előre. Mintha ekkor ébredt volna fel a Csaba, a 37. percben Király szabadrúgása után csak centikkel kerülte el a labda a látogatók kapuját.

Egy teljesen másik Békéscsabát láttunk a pályán a szünet utáni percekben. Agresszív letámadással igyekezett zavarba hozni a budafokiakat, akik nem is lubickoltak úgy, mint az 1. játékrészben. Márist ugratták ki középen, de mielőtt lőtt volna a kifutó kapus tisztázott. A 62. percben a budafokiak újabb találatával gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, alábbhagyott a lilák lendülete. Király fölösleges szabálytalansága után 10 fővel fejezték be a mérkőzést.

Jó: Szélpál N., Kovács Á., ill. Vaszicsku, Margitics, Ihrig-Farkas, Kovács D., Soltész, Kirják. Gajdács Pál

Schindler Szabolcs: – Nagyon rossz mérkőzést játszottunk, kritikán aluli volt a játék, nem is tudom, hová tenni. Remélem, időben jött ez a pofon. Keményebben, határozottabban kellett volna futballozni, a mérkőzés egyes szakaszaiban nagyon átadtuk az ellenfélnek a területet. A mai nap ennyivel volt az ellenfél. Csizmadia Csaba: – Ahogy az előző fordulóban a Soroksár ellen, úgy most is próbáltuk irányítani a játékot. Külön öröm, hogy a hazaiaknak nem is volt lehetősége. Az első gólunk után sem változtattunk a taktikánkon, s jöttek az újabb találatok.