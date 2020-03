Rády Bogi készül az előrehozott érettségire

Az előrehozott emelt szintű angol érettségijére készül Rády Boglárka, a Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE fiatal játékosa, aki az edzések leállása után hazautazott Jászberényben élő családjához.

A 17 esztendős röplabdázó megkeresésünk idején éppen történelemből írt dolgozatot.

Bogi a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium 11. osztályos tanulója. Mint mondja, a veszélyhelyzet kihirdetése után számára könnyebben ment a megváltozott tanrendre való átállás.

– Ismerős volt ez a megoldás már, mivel magántanuló vagyok, korábban is jobbára itthon ültem le tanulni, s vettem fel a tanároktól az órákat – mondta a BRSE fiatal játékosa, aki 2016-ban még általános iskolásként érkezett Békéscsabára, s a Petőfi Utcai Általános Iskolában kezdte meg a 8. osztályos tanulmányait. – Készülök az előrehozott emelt szintű angol érettségire is.

A BRSE felnőtt keretébe tavaly nyáron bekerült liberó igyekszik nem leengedni fizikailag, ám nem is tehetné, hiszen személyre szabott edzésterv alapján készül nap, mint nap.

– Egyéni feladatokat kaptam Karolj Ferenc erőnléti edzőtől, délelőtt a bemelegítés után mintegy másfél órás kondicionáló edzést végzek, majd délutánonként futok, ami egyébként nem kötelező, ám a szinten tartáshoz nagyon jó, ráadásul így még ki is mozdulok a lakásból. Természetesen továbbra is szedni kell a vitaminokat, immunerősítőket és táplálék-kiegészítőket is.

A társak, a csarnok és persze a labda így is nagyon hiányzik.

– Elő szoktam venni a labdát, s falazok olykor, van egy röplabda-hálónk is és mivel kertes házban lakunk, így még gyakorolhatok is. Külön röplabdás partnerem nincs, de az édesapám be szokott állni a háló túloldalára, és tudok egy kicsit ütögetni is – beszélt a mindennapokról Rády Boglárka.

– Hiába edzek délelőtt és délután is, mégis úgy érzem, mintha abbahagytam volna a röplabdát – jegyezte meg Bogi. – Át kell, hogy vészeljük ezt az időszakot. Nekem a röplabda az életem, ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben is.