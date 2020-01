Rabul ejtette a sport Lévárdi Melindát

A sportlövészet és a darts is az érdeklődése középpontjába került, ám végül az íjászat ragadta meg annyira, hogy meg is maradt a sportágban. A gyulai Lévárdi Melinda három éve íjászkodik, de már mindhárom minősítési fokozatot megszerezte.

Három évvel ezelőtt Gyulán rendezték meg a történelmi íjász világbajnokságot, melyet Lévárdi Melinda sem hagyott ki, nagy érdeklődéssel figyelte a legjobb hazai és külföldi íjászok versengését. A lökést ez a verseny adta meg számára, hogy jelentkezzen a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesületnél.

Két hónappal később már be is mutatkozott a békéscsabai Kerecsen Kupán, méghozzá olyan sikeresen, hogy kategóriájában bekerült az első harmadba.

– Nagy szeretettel fogadtak az egyesületnél, ahol nagyon jó a társaság, s ahol sok értékes tanácsot kaptam. Az íjászat egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség is, a versenyeken és edzéseken feltöltődik az ember – beszélt a kezdetekről Lévárdi Melinda, aki a tradiconális és a 3d-s kategóriákban versenyez. – A versenyeken hamar megtanultam kezelni a különböző helyzeteket.

Az első országos bajnokságát a 2017-ben a Citadellán megrendezett esemény jelentette, ami sok tanulsággal szolgált.

– Egy országos bajnokság körítése, hangulata más, mint egy örömíjászversenyé. Ez hamar kiderült számomra, hiszen itt nagyobb a tét, s emiatt stresszesebb a viadal.

2018-ban ismét Gyula adott otthont a világbajnokságnak, ahol immáron már versenyzőként vett részt.

A tavalyi évben mindhárom országos bajnokságon ott volt, kezdve a történelmi terem ob-tól a fantasztikus kulisszát jelentő kaposmérői szabadtéri viadalig. Teremben, a történelmiben hatodik lett, amivel megszerezte az I. osztályú minősítést, a 3 dimenziós változatban pedig felállhatott a dobogó harmadik fokára. A kaposmérői szabadtéri országos bajnokságon meglett a II. osztályú minősítés is. Jól sikerült a szeptemberi távcéllövő ob is, ahol az ötödik hely III. osztályú minősítést ért. Büszke lehet arra is, hogy a Dél-Alföld régiós versenyeken történelmiben és a 3 dimenziósban is az összesített pontverseny élén végzett, az Észak-Alföld régióban, történelmi kategóriában pedig a második helyen.

Lévárdi Melinda a klubtárs Gyarmati Gáborral a Kerecsényi László Íjász Egyesület legaktívabb versenyzője volt 2019-ben. A legtöbb örömíjászversenyen, régiós és országos bajnokságon ők vettek részt, és összesítve a legtöbb érem is az ő nevükhöz fűződik. A gyulai hölgy tavaly 36 különböző viadalon lépett lőállásba, a három év alatt pedig 130 (!) alkalommal. Ez már önmagában is bravúros teljesítmény, ha azt vesszük, hogy a versenyekre – melyeket többek között Kecskeméten, Karcagon, Berettyóújfalun, Füzesgyarmaton, Tégláson és Egerben rendeznek – bizony elég sokat kell utazniuk.

Természetesen sok megvalósítandó célja van még Lévárdi Melindának.

– A fő szempont továbbra is az, hogy az íjászat művelése örömet, kikapcsolódást jelentsen, a másik, hogy megszerezzem a mesteríjász minősítést.

Az idei nagy hazai versenyek közül az első, a februári terem országos bajnokság ugyan kimarad Lévárdi Melinda számára, de a szabadtérieken ott akar lenni, és tovább szeretne javítani az eredményein.