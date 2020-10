Pozitív lett a tesztje az egyik játékosnak az Előre NKSE csapatából

A hétfőn elvégzett kötelező koronavírus tesztelés pozitív eredményt hozott a Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE egyik játékosánál, így a keret, valamint a szakmai stáb tagjaira 10 napos járványügyi megfigyelés vár. A pozitív eredményt produkáló játékos teljesen tünetmentes, a többi sportoló, valamint stábtag teszteredménye egyaránt negatív lett – közölte kedden délután a klub vezetése.

A teszteredmények reggeli megérkezését követően az érintettek azonnal önkéntes karanténba vonultak, az esetet a klub jelentette a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint az illetékes hatóságok felé is, akik jelezték, hogy járványügyi megfigyelés alá kerül a csapat. A 10 napos hatósági karantén október 22-én jár le, majd a szabályok értelmében az ezt követő 8. napon lehet mérkőzést játszani, így októberben már nem szerepelhet bajnoki találkozón az együttes.

Az október 17-i, Érd elleni idegenbeli bajnoki találkozó egyébként is elmaradt volna, hiszen a csapatukban is van igazoltan koronavírusos fertőzött, de kérdéses volt a Szombathely elleni hazai mérkőzés megrendezése is, mert még a Vas megyei csapat is járványügyi megfigyelés alatt áll.

A lila-fehérek keddre tervezett Alba Fehérvár KC elleni idegenbeli mérkőzése is elmaradt.