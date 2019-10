Podani Milán Törökországban is letette a névjegyét

A napokban a Törökország nyugati részén található Afyonkarahisar városa adott otthont az European Street Freestyle Cup idényzáró fordulójának. Nívós szállás, ellátás mellé, profi verseny szervezés, és szép számú lelkes közönség, vagyis semmire nem lehetett panasza a versenyzőknek.

Európa legjobb motoros akrobatái között ott volt Szarvasról Podani Milán is, aki a júniusi németországi európai forduló 6. helyezésén mindenáron javítani akart.

A viadal első napja szabadedzéssel, a pálya megismerésével telt. Fontos része minden versenynek, hogy a pálya adottságaihoz is igazodjanak a jellemzően a fizika határain mozgó gyakorlatok. Milánnak sikerült jól bemotorozni a pályát, ezúttal a gépe sem hagyta cserben, így biztatóan várta a vasárnapi finálét, ahol a még a nevezéskor kisorsolt 8-as rajtszámmal indult. Célját abszolút elérte, hiszen a versenykiírás szerinti kvalifikációban szerzett 3. helyét a fináléban is megőrizte, így a magyar bajnokság 2. helye mellé egy európai 3. helyezést is behúzott. Ezzel egy mindenképpen sikeresnek mondható szép évet zárt.

Innentől kezdve az idei év tanulságait leszűrve készül a következő idényre. A szezon végén fontos feladat a motor karbantartása, majd ezután a nemzetközi szinten még ütősebb gyakorlatok megtervezése, készségszintre emelése, begyakorlása. Célja, hogy 2020. idényben az eddigi helyezésein még javítani tudjon.