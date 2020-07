Pihenés helyett meccseznek a pólósok

A koronavírus-járvány elharapózása miatt március közepén leállította a hazai szövetség a 2019–2020. évi összes bajnokságot, majd nem sokkal utána befejezettnek nyilvánította az évet. Minden korosztályban tucatnyi forduló, bajnoki találkozó kútba esett. Márpedig a fiatalok idősebbek is egyaránt azért (is) edzenek nap, mint nap, hogy meccseken mérjék le tudásukat, fejlődésüket.

Hosszú ideig még vizes edzéseket sem tartottak a klubok a tavasz folyamán, ám a járvány enyhülésével két hónap után térhettek vissza a medencékbe. Azóta ismét zajlik a faltól-falig úszás, és vízbe rakták a kapukat és előkerültek a labdák is. Napjainkra teljes mértékben visszazökkentek a korábbi kerékvágásba a hazai, így a békéscsabai vízilabdázók is.

Mivel a Magyar Vízilabda Szövetség – helyesen — úgy döntött, hogy a szokásos nyári pihenő időszak helyett kupa-sorozatokkal visszahozza a meccsbe a csapatokat. Úgynevezett Nyári Kupákkal a jövő heten meg is kezdődnek a mérkőzések.

A csabaiak hat korosztályából hét csapat rendre megmártózik valamelyik medencében. Kétféle sorozatot írtak ki, az egyik az országos bajnokságokban, a másik a vidékbajnokságokban szereplő alakulatok tornája lesz.

Az országos bajnokságra készülők között az alsóházba nyolc gárda jelentkezett, amely együtteseket két négyes csoportba soroltak. Az egyikbe került a három békéscsabai korosztályos csapat a POLO SC Budapest, az ÚVSE, az Ybl Waterpolo Club társaságába. (a másik csoport: Dunakanyar, Székesfehérvár, Győr, Sopron). Az első csabai mérkőzés július 15-én, szerdán Budapesten, a margitszigeti Széchy Tamás Sportuszodában lesz a POLO SC Budapest ellen (az ifjúsági 16, a serdülő 18.30, a gyermek korcsoport 17.15 órakor játszik).

A folytatásban július 22-én itthon az Ybl Waterpolo Club együtteseit fogadják az Árpád fürdőben, majd egy héttel később, július 29-én a fővárosban az újpestiek lesznek ellenfeleik. Augusztusban a két csoport már a rájátszásban igyekszik eldönteni a kupák sorsát, illetve a végső helyezéseket ( az ifjúságiak a Lemhényi Dezső Kupáért, a serdülők a Vízvári György Kupáért, a gyermek korcsoportosok a Szívós István Kupáért).

Hasonló rendszerben zajlik majd az egykori csabai edző, Kádár József által „megkreált” vidékbajnokságban szerepelő gárdák Nyári Kupája.

Itt is felsoroljuk a korosztályokat, a csapatokat, a játéknapokat és a helyszíneket. Gyermek III. korcsoport (Békéscsaba, Szeged, Szentesi fiúk, Szentesi lányok, Szolnok). Első forduló, július 25–26., helyszín: Szolnok. 2. forduló, augusztus 15–16., helyszín: Békéscsaba. Gyermek IV. korcsoport (Békéscsaba, Gyula, Szentes, Szeged). Első forduló, augusztus 8–9., helyszín: Szeged. 2. forduló, augusztus 17–18., helyszín: ismét Szeged. Baby korcsoport (Békéscsaba, Szeged, Szolnok). Első forduló, július 25–26., helyszín: Békéscsaba. 2. forduló, augusztus 15–16., helyszín: Szolnok. (Itt a kisebb létszám miatt mindenki mindenkivel dupla meccset játszik).

– A legfontosabb, hogy újra meccsben legyenek a gyerekek – foglalta keretekbe a nyarat Fodor Ádám, a csabai klub újdonsült vezetőedzője. – Az is tény, jelenleg, és az őszi, kései bajnoki kezdés miatt mi is, és vélhetően a többi csapat is, a tornák alkalmával az alapozó munka kellős közepén lesznek, amit nem kívánunk megszakítani. Ám mivel régóta nem játszottak mérkőzéseket a csapatok, ezért nagyon jól jött a Nyári Kupa-sorozat, ahol újra felvehetjük a meccsritmust. A szövetség ezzel is igyekszik segíteni abban, hogy a klubok a hosszú kényszerszünet után is meg tudják tartani a gyereket.