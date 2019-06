Pihenés előtt két meccset játszottak Szlovéniában

Az Európa Liga befejezésével nem zárult le programjának első része a női válogatottnak: a csapat a héten még Szlovéniában, egészen pontosan Mariborban edzőtáborozott, és két edzőmérkőzést is lejátszott a hazaiakkal.

Az első találkozón Jan De Brandt együttese 3:1-re győzött, s csak a második játszmában tudtak nyerni a hazaiak. A másodikon 2:2 lett az eredmény. A találkozó előtt úgy egyezett meg a két csapat szövetségi kapitánya, hogy ezúttal is négy játszmát játszanak a felek. Bár 1:0-ra és 2:1-re is a mieink vezettek, ezúttal nem sikerült megszerezni a győzelmet, mert a hazaiak másodszor is egyenlítettek.

A gödöllőiek játékosa, Dégi Barbara is pályára lépett, aki 2012, azaz hét éves szünet után játszott újra a nemzeti csapatban. Mindkét találkozón több békéscsabai játékos is szóhoz jutott. Pekárik Eszter mindkét találkozón a kezdőben szerepelt, Bodovics Hanna a cserék között lépett pályára. A válogatott egyik liberója ezúttal is Molcsányi Rita volt.

A válogatott tagjai kéthetes pihenőt kapnak, hogy aztán júliusban újult erővel nekifogjanak az augusztus 23-án rajtoló, budapesti társrendezésű Európa-bajnokság felkészülésének.

Szlovénia – Magyarország 1:3 (–19, 11, –22, –24)

Magyarország: Tálas, Ambrosio, Pekárik, Bokorné Liliom, Dékány, Sándor. Csere: Morcsányi, Lékó (liberók), Szakmáry, Takács D, Bodovics, Bleicher, Török, Nagy E. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.

Szlovénia – Magyarország 2:2 (–23, 20, –18, 22)

Magyarország: Tálas, Bokorné Liliom, Szakmáry, Sándor, Pekárik, Nagy E. Csere: Molcsányi, Lékó (liberók), Dégi, Ambrosio, Bodovics, Takács D., Dékány, Török, Bleicher. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.