Pécsre utaznak a lila-fehérek

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában a tabella hatodik helyén álló, nyolcpontos Békéscsaba 1912 Előre együttese az újonc, eddig hét pontot gyűjtött, nyolcadik helyezett Pécsi MFC vendége lesz vasárnap 19 órakor.

A mérkőzés esélyeiről Schindler Szabolcs, a lila–fehérek vezetőedző a következőket mondta:

– A Péccsel kapcsolatban az első dolog, hogy egy tradicionálisan nagy klubról van szó, amelyre – véleményem szerint – nagyon nagy szüksége van a magyar focinak. A pécsi klubot is kizárták annak idején, mint a Kecskemétet – tehát nem a játékosokon múlott, hogy visszasorolták őket, és én személy szerint nagyon örülök, hogy a Pécs visszakerült a magyar futballtérképre. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok idegenben, mert egy kiváló csapat ellen kell játszanunk. Hazai pályán dominálnak, amely látható volt az első mérkőzésükön, hiszen a Dorogot fölényesen győzték le. Kulturált focit mutattak be a Nyíregyháza ellen is, összességében jól játszottak, de kimaradt rengeteg lehetőségük. Véleményem szerint a Pécs egy stabil, erős csapat lesz a másodosztályban.

Nagy Sándor, az Előre csapatkapitánya így vélekedik: – Ahogy feljutottak a harmadosztályból, még valószínűleg viszi őket a lendület is, hiszen bajnokok lettek a csoportjukban – sorozatban nyerték a meccseiket, úgyhogy benne van a lábukban a győzelem íze. Ez mindig plusz energiákat adhat egy csapatnak és nyilván az is, hogy feljutottak, ahol már a bizonyítási vágy is viszi őket előre. Komoly erőpróba előtt állunk, mert eddig a Pécs masszív csapat benyomását keltette. Régebben a testvérem is náluk játszott – így személyes kötődésem is van –, sőt még egymás ellen is mérkőztünk, amikor a Pápa együttesében szerepeltem. Mindentől függetlenül számunkra csakis a három pont megszerzése lehet a cél, és bízom benne, hogy szép számú csabai drukker is elkísér majd bennünket, így tudnánk egy jó hangulatú meccset játszani.

A pécsiek jól erősítettek a nyáron, Paksról érkezett a rutinos, Bartha László, Diósgyőrből a gólerős Óvári Zsolt, a Tiszakécskéből Preklet Csaba, míg Budafokról Króner Martin csatlakozott a baranyai együtteshez.