Parádésan tért vissza a pályára Győri Mátyás

Már tizenhat évesen bemutatkozott a felnőtt NB I.-ben a Szeghalmon nevelkedő és a Békésen öt évig játszó Győri Mátyás. Úgy állt ragyogóan helyt a közelmúltban zárult Európa-bajnokságon, hogy másfél éves sérülés után tért vissza a kézilabdába.

– Már napokkal vagyunk az Eb után, de még mindig állandó téma a válogatott remek szereplése. Számított arra, hogy középdöntős meccseket vívhatnak és még a négy közé jutásra is esélyük lesz? – kérdeztük a fiatal irányítót.

– Az Eb előtt nem gondoltuk volna, hogy idáig jutunk, de hát ez is egy sport, sohasem lehet tudni, mi fog történni. Ha az eredményeket nézzük, s azt, hogy milyen csapatokat vertünk meg, és ejtettünk ki a csoportból, mindenki elégedett lehet a teljesítményünkkel. A középdöntőben sajnos már nem tudtuk megismételni a játékunkat, bár ha az utolsó két, svédek és portugálok elleni mérkőzést nem nézzük, hatalmas extrát nyújtott a válogatott. Véleményem szerint Izland ellen játszottunk a legjobban. A skandinávok már négy góllal is vezettek, de visszajöttünk a mérkőzésbe. Ott biztosítottuk be a középdöntőt és derült ki, hogy viszünk magunkkal két pontot. A dánok elleni döntetlen is óriási eredmény, ellenfelünk korábban mindent – világbajnokságot és olimpiát – megnyert. Belülről az első, oroszokkal szembeni csoportmérkőzés is nagyon emlékezetes, hiszen hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, rendkívül kiélezett meccset vívtunk. A középdöntőben a szlovénok elleni csatát említeném, ami igazi presztízsmérkőzés volt.

– Első számú irányítóként nem érezte úgy, hogy nagy nyomás nehezedik önre? Hogyan értékeli a saját játékát?

– Nem. A poszton Nagy Bencével remekül kiegészítettük egymást. Két rosszabb mérkőzésem volt, az egyik a Norvégia elleni, és a dánok ellenit sem zártam jó lövőszázalékkal. Van hiányérzetem a gólok számát tekintve.

– Szeghalmon ismerkedett meg a kézilabdával, de onnan hamar átkerült Békésre. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

– Mivel anyukám és apukám is kézilabdázott, így szinte belenőttem ebbe a sportágba. Kovács István volt az első edzőm, aki Békésen játszott is, innen a békési kapcsolat. Mivel Szeghalmon korlátozottak voltak a lehetőségek, át kellett mennem Békésre, ahol öt évet töltöttem el. Ott megkaptam azt az alapot, amiből tovább tudtam fejlődni. Érett a váltás, a szintlépéshez Balatonfüred kínált alkalmat, ahol tizenhat évesen a Veszprém ellen mutatkoztam be a felnőtt csapatban, s lőttem is egy gólt. A negyedik füredi szezonomban már alapember voltam, gólkirály is lettem.

– Tehetségét a korosztályos válogatottnál is hamar észrevették, 2014-ben az ifjúságiakkal ezüstérmesek lettek a lengyelországi Eb-n.

– Ha valaki bekerül a válogatottba, az mindig nagy megtiszteltetés. Annál jobb nincs, amikor válogatott mezben mutathatjuk meg a tudásunkat. Négy korosztályos világversenyen vettem részt, amelyből kettő nagyon jól sikerült.

– 2017 decemberében elülső keresztszalag-szakadást és porcsérülést szenvedett, majd fél évvel később – immár a Tatabánya kölcsönjátékosaként – rásérült korábban műtött térdére. Hogyan vészelte át ezt a másfél éves időszakot?

– Rossz időszak volt számomra, amikor megkaptam az első pofont az élettől, a Jó Istentől. Egy lépés hátra, majd az újabb sérülés után még egy vissza. Egyszer még végrehajtottak rajtam egy korrekciós műtétet is. Nagyon nehéz volt, nagy türelemre volt szükség. Amikor visszaálltam, sokáig nem éreztem úgy a játékot, mint korábban, hiányzott az a dinamizmus, gyorsaság, ami jellemző volt rám. Még ma sem vagyok az igazi, olyan hetvenszázalékos állapotban vagyok. Viszont ha fél évvel ezelőtt bárki azt mondja nekem, hogy a kezdőben leszek az Európa-bajnokságon és az elődöntő közelébe jutunk, biztos, hogy kinevetem.

– A Veszprém játékosaként jelenleg Tatabányán kézilabdázik kölcsönben. Hogy érzi magát a mostani állomáshelyén?

– Tatabányán játéklehetőséget kapok, s ez a legfontosabb. Annak is örülök, hogy a válogatottból több emberrel játszhatok együtt. Az EHF-kupa jó lehetőséget adott a nemzetközi mezőnyben való szereplésre.

– Éppen a héten jelentették be, hogy Ligetvári Patrikot visszarendeli spanyol klubjából a Veszprém. Számít hasonló invitálásra?

– Nem foglalkoztatnak ilyen gondolatok. Mondjuk a sport egy olyan világ, ahol sose tudod, hogy hol fogsz játszani a következő évben. Kár ezt túlgondolkodni, mindig az adott helyen próbálom a legjobbamat nyújtani.