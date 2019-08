Parádés fordítás a döntő szettben

Az augusztus 23-án kezdődő női Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott már 2:0-ra is vezetett a szintén Eb-résztvevő Görögország ellen, végül mégis döntő játszmában tudott diadalmaskodni a szombathelyi Savaria-kupa első napján.

Magyarország–Görögország 3:2 (26, 12, –19, –19, 11)

Savaria-kupa, női nemzetközi felkészülési torna, Szombathely, 200 néző. V: Ujházi, Halász. Magyarország: Tálas, Török 6, PEKÁRIK 11, NÉMETH A. 18, SZAKMÁRY 23, Nagy E. 5. Cs.: Molcsányi, Tóth F. (liberók), Dékány, Gyimes 5, Liliom 6, Szerencsés-Miklai 4, Bleicher R. 1. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt

Bár az első játszmában még rendre a mieink futottak az eredmény után, a végjátékhoz érkezve összeállt a csapat játéka és végül 28:26-ra nyerték a mieink a játszmát. A másodikban gyakorlatilag már csak egy csapat volt a pályán, ekkor szinte kiütötték a lányok a görögöket. A harmadik játszmában Jan De Brandt több poszton is változtatott a csapaton és ettől döcögni kezdett a játék, a görögök pedig kiegyenlítették a játszmaarányt. A döntő szettben is vezettek 7:3-ra, de a térfélcsere után parádés blokkmunkát mutatott be a magyar csapat, és ezzel fordított és meg is nyerte a meccset.

A találkozó egyik legjobbja a békéscsabai Pekárik Eszter volt, mellette a klubtárs liberó, Molcsányi Rita is hozta a maga megbízható játékát.

Jan De Brandt: – Elégedett vagyok a teljesítménnyel, jó meccset játszottunk. Az első játszma elején kicsit szenvedtünk fogadásban, aztán stabilizáltuk a játékunkat, remekül támadtunk. A harmadik játszmában előre tervezetten cseréltem, és tudtam, lesznek gondok, de aztán megoldottuk őket. Az ötödik felvonásban jó pillanataink voltak, sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban, ez meglátszott a pályán is.

Folytatás vasárnap 17 órakor Franciaország ellen.