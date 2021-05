Papírforma eredménnyel zárta a keserves évet az OFKSE

Orosházi FKSE-Linamar–Ferencvárosi TC 25–33 (13–16)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 150 néző. V.: Rontó, Szanyi. Orosháza: ÖZMUSUL – Pásztor M., Döme 2, Ushal 1, Sakic 4, TÓTH K. 5, Lászlai 4. Cs.: Majdán (kapus), Kancel, Peskov 3 (2), Kiss A. 4 (3), Molnár G. 1, Andrikó 1, Szabó M. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Ferencváros: GYŐRI K. – Bujdosó 2, Ónodi Jánoskúti, Füzi 3, Bognár 2, Nagy B. 4, KOVACSICS 9. Cs.: Zernovic (kapus), Schuch, IMRE B. 4, Pordán 2, Andjelics 1, PRAINER 5, Mikita, Turák, Karai 1. Vezetőedző: Horváth Attila. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 1/0.

Az eredmény alakulása: 3. p.: 3–2. 8. p.: 3–7. 14. p.: 6–8. 20. p.: 8–12. 26. p.: 11–15. 32. p.: 15–16. 38. p.: 15–22. 42. p.: 19–23. 49. p.: 23–27. 53. p.: 24–29. 59. p.: 25–33.

Tóth Károly indította be a gólgyártást, majd Peskov értékesített hetesei után 3–2-re vezetett az OFKSE. Szűk négy percen belül úgy kapott 5 gólt a hazai együttes, hogy egyet sem lőtt, a gyors Kovacsics Péter négyszer bizonyult eredményesnek. A hazaiak trénere időt kért, próbálva gátat szabni a ferencvárosi rohamoknak. Szerzett gyors gólokat az Orosháza is és a félidő felénél sikerült ismét belátható távolságra kerülni. Küzdöttek a hazaiak, próbálták tartani a lépést a hatodik helyüket megtartani Ferencvárossal.

Dicsérhető volt a védekezés is, amely most jobban segítette kapusát, Özmusult is, aki egyre több védéssel járult hozzá ahhoz, hogy a 19. percig jól álljon a csapat, s ha Sakic belövi a helyzetét, már csak eggyel vezet a Fradi. A zöld-fehérek azonban gyorsan lőttek két gólt és máris visszaállt a korábbi különbség. A szünet előtti percekben Kiss Axel sikeres heteseivel némiképp szűkített a különbségen az OFKSE, s így nyílt maradt a mérkőzés.

Remek rajtot vett a 2. félidőben az OFKSE, két góllal ismét feljött egy gólra a csapat. Az egyenlítés nem jött össze, sőt, a Fradi alaposan belehúzott és kihasználva a hazai labdaeladásokat, és a válogatott Kovacsics Péter gyorsaságát, korábban még nem tapasztalt hét gólos vezetést hozott össze a vendég együttes. Hét a hat elleni játékkal próbálkoztak a hazaiak, ami ezúttal hozott eredményt is. Az előző mérkőzésekhez képest ezúttal a második félidőben is jól tartotta magát az Orosháza. A Fradinál volt az előny 4, olykor 5 góllal, de Tóth Károlyék ezúttal a szívüket is belevitték a játékba.

Ha jobban figyelnek védekezésben, akkor még szorosabb is lehetett volna az állás. A véghajrát ugyan kissé elrontották Sakicék, de még a 8 gólos vereség is vállalható. Ratko Djurkovics: – Rutinmunka volt a győzelem a Ferencváros számára.

Amit tudtunk, megtettük. Sok problémánk volt a szezonban, kiestünk az élvonalból, de nagyon szép két évet töltöttem Orosházán. Horváth Attila: – – Nehezebb mérkőzésre számítottunk, de biztosak voltunk a győzelemben. Túléltük a mérkőzést, elértük célunkat, a hatodik helyet.