Otthonában verte meg a tavalyi ezüstérmest a Jamina SE alakulata

Bravúros győzelmet aratott a Jamina a Körösladány ellen a megyei I. osztályú bajnokság 2. fordulójában. Az erzsébethelyi gárda hatékony kontrajátékával kerekedett felül esélyesebb ellenfelén.

A pénteki találkozók két 2–2-es eredménnyel záruló döntetlent hoztak. A Nagyszénás ezúttal is hátrányból állt fel az Orosháza ellen. A Békéscsaba II. ismét nem tudott nyerni, ezúttal a Gyula ellen játszott döntetlent.

Békéscsaba 1912 Előre II.–Gyulai TFC 2–2 (1–2)

Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés. Békéscsaba, 340 néző. V.: Gyuga. Békéscsaba II.: Czinanó – Kmetykó (Körömi), Fodor, Balog Zs., Szabó Zs. – Váradi, Hursán (Gréczi), Bidzilya (Styecz) – Varga T. (Gigacz), Ilyés, Molnár J. Edző: Brlázs Gábor. Gyula: Kajári – Zsömbörgi, Szabó Cs., Nagy S., Kukla Zs. – Radics, Pilán (Repisky) – Bagyinszki (Hoffmann), Bojtos, Czirok (Megyesi) – Bozsó. Edző: Berényi Tibor. G.: Szabó Zs. a 8., Fodor Zs. a 69., ill. Bojtos a 7., Czirok a 31. percben. Jó: Szabó Zs., ill. Czirok, Szabó Cs., Kajári, Nagy S., Radics.

Brlázs Gábor: – Megint gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek azzal a különbséggel, hogy most az előre játékban sem nyújtottunk maradandót. A megbeszéltek ellenére középen erőltettük a támadásokat. Senki nem játszotta be magát az első csapatunkba. Sok ügyes játékosunk van, de karaktert közöttük csak elvétve találunk.

Berényi Tibor: – Küzdelmes mérkőzésen, a második vezető gól megszerzése után elég stabilan védekeztünk és úgy éreztem, hogy a végéig összpontosítani tudunk és megszerezzük a győzelmet, de a döntetlen reálisnak mondható. B. G.

Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 2–2 (0–0)

Orosháza, 480 néző. V.: Szöllősi. Orosháza: Marunák – Kasuba, Dajcs, Kukovecz, Szabó N. (Deli) – Harangozó, Simon R. (Horváth M.), Fehér – Takács (Szabó Á.), Mazán, Bónus (Barna). Edző: Buza Barna. Nagyszénás: Blaskó – Godár, Borgulya, Vili (Szilágyi), Vajgely – Juhász, Kajtár (Miszlai), Nyéki, Libor – Nagy Sz. D., Vincze (Balázs). Játékos-edző: Tasi Róbert. G.: Mazán a 47., a 72., ill. Vincze a 49., Libor a 89. percben. Jó: Mazán, Dajcs, Kukovecz, Kasuba, ill. Libor, Miszlai, Godár, Vajgely.

Buza Barna: – Az első félidőben is uraltuk a játékot, vezethettünk is volna. A második félidőben kétszer is megszereztük a vezetést, de a végén ismét kaptunk egy elkerülhető gólt, ami nagyon bosszantó. Jól rajtoltunk és bizakodva várjuk a folytatást.

Tasi Róbert: – Két óriási védelmi hibából kaptuk a gólt. A csapat erejét mutatja, hogy kétszer vesztes állásból tudtunk felállni. B. B.

Szarvasi FC–Szeghalmi FC 2–0 (0–0)

Szarvas, 410 néző. V.: Modes. Szarvas: Krnács – Medvegy, Süli, Bozsó (Bakró), Szikora – Styecz (Kiri M.), Zima (Polonszki), Kriska (Varga I.), Furár – Farkas J., Sindel. Edző: ifj. Somogyi János. Szeghalom: Démusz – Nagy M. (Réti), Cserna R., Wéber, Ruzsa – Tatár, Veres, Gedó (Czigla) – Komlósi (Pálinkás), Vass, Sztojka. Megbízott játékos-edző: Bondár Attila. G.: Farkas J. a 51., a 78. percben. Jó: Krnács, Medvegy, Süli, Furár, Farkas J., ill. Démusz, Veres.

Ifj. Somogyi János: – Támadójátékunk még mindig csak nyomokban emlékeztet a felkészülés alatt nyújtott teljesítményünkhöz, de nagyon örülök az első győzelmünknek.

Bondár Attila mb. edző: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk addig, amíg a fáradtság jelei nem mutatkoztak. Minden tiszteletem a srácoké, dolgozunk tovább. Kiemelem az egész csapatot. Kepenyes György

Körösladány MSK–Jamina SE 1–2 (1–0)

Körösladány, 250 néző. V.: Krajcsovicz. Körösladány: Nagy B. – Polák (Farkasinszki), Szabó Á., Paulik (Bartik), Szántó M. – Knyihár, Ruzsa Z., Zelenyánszki – Burai, Kisari (Zsíros), Papp Zs. (Laksteter). Edző: Fodor Sándor. Jamina: Szólik – Gál, Szudár, Ulrich, Bencsik Cs., Kovács I. (Sebők) – Miklya, Murvai, Kardos – Okos (Leszkó), Darányi (Németh). Edző: Pozsár Gábor. G.: Knyihár a 9., ill. Okos az 56., Darányi a 61. percben. Jó: Knyihár, Farkasinszki, Bartik, ill. az egész csapat.

Fodor Sándor: – Elismerésem a Jaminának! Pozsár Gábor: – Az első félidőben akadtak gondjaink, de a másodikban belekényelmesedett az ellenfél, amit hatalmas akarással és hatékony kontrajátékkal sikerült kihasználnunk. B. R.

Az osztály góllövői

A megyei I. osztály góllövőlistájának élmezőnye: 3 gólos: Papp Zs. (Körösladány). 2 gólos: Farkas J. (Szarvas), Mazán (OMTK-ULE 1913), Ruzsa Z., Knyihár (Körösladány), Nagy Sz. (Nagyszénás). 1 gólos: Takács, Mazán (Orosházi MTK-ULE 1913), Juhász, Vincze, Libor (Nagyszénás), Kmetykó, Ilyés, Molnár J., Szabó Zs., Fodor Zs. (Békéscsaba II.), Kisari (Körösladány), Pilán, Bojtos, Czirok (Gyula), Okos, Darányi (Jamina).

Következik

A megyei I. osztályú bajnokságban a 3. forduló következik. A program: Augusztus 31., szombat, 17.00: Jamina SE–Szarvasi FC, Szeghalmi FC–Békéscsaba 1912 Előre II., Gyulai TFC–Nagyszénás SE, Orosházi MTK-ULE–Körösladány MSK.