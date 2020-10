Otthonában verte a Csaba a Vasast

Győzött a Swietelsky-Békéscsabai RSE a Vasas Óbuda csapatával szemben.

Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsabai RSE 2:3 (21, –22, 19, 16, –4)

Extraliga női mérkőzés, nyolcaddöntő, Budapest, zárt kapuk mögött. V.: Ujházi Mónika, Bátkai-Katona Ágnes. Vasas: Török 13, Ambrosio 2, Nogueras 2, Zernovic6, Strunjak 8, Popovic-Gamma 21, Cs.: Juhár (liberó), Kiss G. 4, Kalicanin 13, Windisch 3, Märcz, Takács. Vezetőedző: Jakub Gluszak. Békéscsaba: Pekárik 6, Vander Weide 16, Grudina 7, Drpa 24, Koseková 7, Glemboczki 13. Cs.: Molcsányi (liberó), Zólyomi 3, Bezsonova 1, Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:7, 9:7, 11:15, 14:18, 24:21. 2. szett: 3:6, 8:10, 10:13, 15:16, 16:20, 20:21, 20:23. 3. szett: 6:13, 8:16, 10:19, 17:21, 4. szett: 1:3, 6:3, 12:6, 18:10, 23:15. 5. szett: 1:9, 3:13.

Jól kezdett a Békéscsaba, Drpa és Glemboczki remek ütései után hamar négy pontos előnyre tett szert. A Vasas edzője időt kért és egy 6:0-s szériával már az óbudaiak vezettek, jöhetett Tóth Gábor időkérése. Változatosan alakult a mérkőzés, Vander Weide elementáris ütései és a jó blokkok után újfent a Csabánál volt az előny, amit tartott is, de 18:17-nél már a csabai tréner is kikérte a második idejét. Már Vasas-vezetéssel fordultak a hajrára a csapatok, Popovic Gamma labdáival nem tudtak mit kezdeni a vendégek. Három játszmalabdája volt a Vasasnak és Pekárik hosszú ütése után már vezetett is.

Ahogy az első szett jelentős részében, a másodikban is a Békéscsaba birtokolt előnyt, Drpa vezérletével már volt, hogy 4 ponttal is vezetett. Érezte a bajt Gluszak edző és 20:16-nál magához is hívta a játékosait. Zárkózott a Vasas, ám a BRSE mindig tudott újítani és játszmalabdához jutva Grudina kőkemény lecsapása után egyenlő lett az állás.

A csabaiak sáncmunkájával az első két szettben sem volt probléma, Pekárik, Koseková, és Grudina már a sokadik Vasas-támadást hiúsította így meg, hat pontra növelve a csapat előnyét. Elnyúlt vendéglátójától a BRSE, a Drpa-Vander Weide kettős olykor parádés dolgokat művelt. Szinte teljes sorát lecserélte Gluszak és a fiatalok öt pontot faragtak a hátrányukból. Weide okos megoldásai után jutott szettlabdához a Békéscsaba, a játszmát a már 17 pontos Drpa zárta le.

Visszatért a Vasas első sora, méghozzá nagyon nagy lendülettel, 10:6-os hazai vezetésnél időt kért Tóth Gábor. A vendégek nem tudták megállítani a Kalicanin vezérelte piros-kékeket, jöhetett a döntő játszma.

Úgy kezdte a BRSE az 5. játszmát is, ahogy az előző négyet, 4:1-es, majd 6:1-es csabai előnynél is időt kért a Vasas edzője. Nagyot harcolt a Csaba, idegesen játszott az Óbuda. Két bravúros blokk és már csak 4 pontra volt a BRSE a győzelemtől! Nem is engedték ki a kezükből a mérkőzést és nagy küzdéssel megnyerték a nyitómérkőzést.