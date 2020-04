Otthon készülnek a csabai sportolók

A koronavírus-járvány miatt már március elején bezárta kapuit a Békés Megyei Kano Judo SE Petőfi utcai edzőterme a megyeszékhelyen. Gyáni János az egyesület edzője hírportálunknak elmondta, jelenleg a fiatalok otthon készülnek a szezon hátralévő részére, és online tartják a kapcsolatot a mesterrel.

– Mintegy huszonöt–harminc versenyzőnk edz hazai környezetben a lakásukban, vagy a családi házukban. A fiatalok megkapták az edzésprogramot, hogy mit kell nekik teljesíteni, és az arról készült videókat pedig elküldik nekem. Úgy látom, hogy mindenki becsületesen dolgozik, telefonon minden nap beszélünk egymással. Délelőtt a tanulásé a főszerep, ilyenkor a pedagógusaikkal tartják a kapcsolatot online, majd délután tudnak edzeni. Szentandrászki Gréta a bátyjával Leventével is tud együtt készülni, de ha nincs testvér akkor is vannak olyan eszközök, amit felhasználhatnak otthon az edzésmunka során. Azt látom a tanítványaimon, hogy ebben a nehéz helyzetben is igazi sportemberként viselkednek, alázattal, és kitartással végzik a gyakorlatokat. Az a célunk, hogy a versenyzők megőrizzék a formájukat, hogy amikor elmúlik a járvány, akkor felkészülten tudjanak menni a versenyekre. A magyar szövetség a hazai, a nemzetközi szervezet pedig a világban eltervezett viadalokat halasztotta el. Jó lenne, ha a járvány néhány hónap alatt elmúlna, és akkor az ősszel beindulhatna az élet a dzsúdósoknál – tájékoztatott Gyáni János.

– Sérülés vagy betegség nem hátráltatja a munkát?

– Egyedül az idén ifjúsági bajnoki címet nyert, válogatott kerettag, Sóczó Rebeka válla fáj, amelyen egy kisebb műtétet kell majd elvégezni. Sajnos a jelenlegi helyzetben még nem tudjuk mikor kerülhet sor a beavatkozásra. A egyesület többi versenyzője egészséges.

– Hogyan áll az oly régen várt új edzőterem létesítésének ügye?

– Elkészültek az építészeti tervek, a magyar szövetség anyagilag is támogatja a beruházást. Az eredeti tervek szerint néhány hónap múlva kezdődne a munka, kérdés, hogy a járvány okozta helyzetben mikor valósulhat meg a terem kialakítása.

– Tavaly decemberben Japán delegációt fogadtak Békéscsabán. Akkor a vendégek meghívták Önöket a tokiói nyári olimpiára? Az olimpiát egy évvel elhalasztották, áll még ez a meghívás?

– Természetesen igen. Japán barátaink – akikkel már több éve tart a mindkét fél számára kölcsönösen előnyös szakmai együttműködés – decemberben egy vezetőt, és hét békéscsabai sportolót hívtak meg a nyári olimpiai játékokra. Reméljük addig minden rendben lesz a világon, és 2021 nyarán ott lehetünk Tokióban az olimpia cselgáncsversenyein, ahol szurkolhatunk majd a magyar válogatott tagjainak. Ha jövőre sikerül kijutnom a Japán fővárosba, akkor nekem az már a negyedik olimpiám lenne. Természetesen addig az emberiségnek úrrá kell lenni a jelenlegi koronavírus-járványon, ehhez viszont be kell tartanunk az előírásokat.