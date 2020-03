Otthon készülnek a békési játékosok

Kézilabda Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt a Magyar Kézilabda Szövetség március 13-án határozatlan időre beszüntette a hazai bajnokságokat. Március 16-án, hétfőn az Optimum Solar–Békési FKC vezetése meghozta döntését, mely szerint az edzések is elmaradnak a klubnál. Papp Bálinttal, az NB I. B-s bajnokság Keleti csoportjában hatodik helyezett felnőttcsapat edzőjével közölt beszélgetést az egyesület honlapja, amelyet az alábbiakban közlünk.

– Remekül teljesített a csapat az elmúlt mérkőzéseken a tavaszi szezonban, hogyan értékeli a szereplését?

– A csapat igazán jól kezdte a tavaszi idényt. Mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk, és ehhez az eredmények is párosultak. Sokat dolgoztunk a csapattal, sajnos nem jókor jött a leállás, de ebben a helyzetben mást nem tudunk tenni. A fiúk hozzáállása példaértékű volt, amit fontos lesz fenntartani a folytatásban is.

– Hogyan tovább? Tartják gondolom a kapcsolatot a csapattal, mindenki egészséges a fiúk közül?

– Sajnos péntek 13-a este nekünk és az egész kézilabdás társadalomnak elég szomorúan zárult, hiszen felfüggesztették a bajnokságot. Természetesen a lehető legjobb döntés született az ügyben, mivel az emberi egészség és annak megóvása a legfontosabb a világon. A klub vezetése arra a döntésre jutott, hogy az edzéseket csoportosan nem tarjuk meg, hanem mindenki egyéni edzésterv alapján dolgozik, amíg nem nyílik lehetőség újra, hogy a csapatok ismét közösen készüljenek.

– Otthoni edzéstervet követve tudnak a srácok edzeni esetleg?

– A hétfői napon kidolgoztam a csapatnak az elkövetkező időszak programját, és folyamatosan kommunikálunk az összes játékossal. Mindennap egy kis helyzetjelentést adnak magukról és az egészségügyi állapotukról.

– Ebben a nehéz időszakban mi várható a bajnokságokkal kapcsolatban?

– Azt én sajnos nem tudom megmondani, és találgatni pedig jelenleg kár lenne, hogy a bajnokság hátralévő részével mi történik majd. Több opció is lehetséges a folytatást illetően, de szerintem a közeljövőben nem fogunk pályára lépni. Most amit tehetünk, hogy otthon maradunk, és mindenki próbálja magát szinten tartani fizikálisan.

Azt is megtudtuk még a kézilabdaklub honlapjának beszámolójából, hogy a békési játékosok otthon napról napra lelkesen dolgoznak, és így a gyerkőcök is örömüket lelik abban, hogy apa otthon edz velük.