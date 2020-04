Otthon edz a békéscsabai reménység, Szujó Hanna

Párizsi Európa-bajnoki részvételben reménykedett Szujó Hanna, a Torna Club Békéscsaba 16 éves tornásznője, ehelyett most a négy fal között, társak nélkül edz és rajzórán vesz részt. A koronavírus-járvány minden ember életében nagy változást hozott, ami a tornásztársadalmat sem kerülte el.

A törékeny, a magyar női tornasport egyik legnagyobb ígéretének tartott békéscsabai lány március elején még a budapesti edzőtáborban tartózkodott. Döntenie kellett, a felnőttválogatottba idén bekerülő tornásznő vagy marad Budapesten, s szigorú szabályok mellett, de a válogatott többi tagjával folytatja a munkát a Központi Tornacsarnokban, vagy hazajön Békéscsabára.

– Jobb ötletnek tartottam, ha hazajövök – mondta Szujó Hanna. – Sajnos Békéscsabán zárva tart a Rácz Lukács Tornacsarnok, így a szinten tartó edzésmunkát otthon igyekszem elvégezni. Tartom a kapcsolatot klubedzőimmel, Vastag Leventével és Mitykó Bianka Szabinával, s az általuk előírt program alapján végzem az erősítéseket. Az elején még nem, de később már mindennap felvettem videóra a gyakorlatokat, amit elküldtem az edzőimnek, akik rendszeresen véleményezik azokat, ha kell, kijavítják a hibákat. Próbálom az állóképességemet javítani, ami otthon megoldható feladat, azt elvégezni, és a délutánonkénti erősítő tréningek mellett futni is.

A tornászok a korábbi időszakban délelőtt és délután is edzettek, a nap első fele azonban most a tanulásé.

– A Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus gimnázium, művészeti szakközépiskola tizedik osztályos tanulója vagyok, és délelőttönként iskolai feladatokat csinálok. Még rajzórát is hallgatok, pedig korábban azokra nem jártam be. A tantárggyal egyébként semmi bajom nincs, szeretek rajzolni, ám túl sok benne a történelmi rész, amiért nem igazán vagyok oda – beszélt Hanna az egyik készségtantárgyhoz fűződő viszonyáról. – Már túl lennénk a Matolay Elek-emlékversenyen és javában készülnénk az Európa-bajnokságra. Hogy mennyire vagyok türelmes? Próbálok az lenni. Sajnos senki nem tudja megmondani, hogy mikor versenyezhetünk legközelebb. Reményeink szerint azért ősszel már újra beindul az élet nálunk is. Addig pedig várunk és edzünk, mást nem tehetünk.