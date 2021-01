Ötödik helyen zárták az őszt a füzesgyarmatiak

Az NB III.-as bajnokság Keleti csoportjában az 5. helyről várja a tavaszi folytatást a Füzesgyarmati SK csapata. A sárrétiek egy éve az élen teleltek, aztán a pandémia miatt márciusra megadatott két mérkőzésen ezt sikerült lerontani, így az MLSZ döntése értelmében a DEAC léphetett az NB II.-be. A nyáron teljesen új csapat építésébe kezdtek, amihez érthetően időre volt szükség. A bajnokság első felét az ötödik helyen zárták. A gárda szakmai koordinátora, Boros Tibor értékelte az idényt.

– A hosszú leállás mellett a keret jelentős mértékű átalakítása is komoly kihívás elé állíthatta a szakmai stábot a felkészülés kezdetén…

– A pandémia minden tekintetben átírta a 2020-as terveinket. Egyrészt lemaradtunk a feljutásról, másrészről beszűkültek a klub gazdasági lehetőségei, emiatt erre a szezonra reálisan nézve nem voltak feljutási ambícióink, de mindenképpen egy stabil élcsapat kialakításában gondolkodtunk, amihez sikerre éhes játékosokat igyekeztünk igazolni. A keretből 17 labdarúgó távozott nyáron. A fiatalok nem képviselték a szükséges színvonalat, a kezdőcsapatból is többen eligazoltak, bízva benne, hogy magasabb szinten folytathatják, és akadt, aki családi okok miatt keresett másik klubot magának. Az újjáalakuló gárda magját az előző évben is nálunk szereplő hét játékos adta, köréjük próbáltunk részben fiatalokból, részben már NB.-s szinten bizonyító játékosokból ütőképes csapatot kialakítani.

– Ekkora játékoscsere mellett érthető, hogy nem ment egyik napról a másikra az építkezés!

– A felkészülési időszakban sokan borulátóan szemlélték a csapatot, több meglepő vereséget is szenvedtünk az edzőmérkőzéseken, igaz, akkoriban nem az eredményességen volt a hangsúly, sokkal inkább az újak rendszerben való elhelyezésén. A bajnokság elejére azért kikristályosodott, hogy milyen felállási formákban léphetünk pályára eredményesen, láttuk az is, hogy személyre lebontva milyen elvárásaink lehetnek.

– A csapatépítés számlájára írhatók a kezdeti botladozások?

– A zsúfolt augusztust még az automatizmusok kialakulására szántuk, de kezdett összeállni a játékunk, pár mérkőzésen ez már eredményességgel is társult. Az idény középső részében volt egy hosszabb veretlenségi sorozatunk, ennek hatására a dobogóra is fel tudtunk lépni. A járvány miatt ekkor kezdett hektikusabbá válni a bajnokság, amely az idény utolsó harmadában bennünket is elért. Tiszaújvárosban ki sem tudtunk állni, végül azonban sikerült befejeznünk az idényt. Két peches vereséggel zártunk, Cegléden és Egerben, ahol a játékunkban benne volt a győzelem. A peches évzárás következtében lecsúsztunk a dobogóról, de így is teljesítettük az elvárásainkat, és bőven a terveinken belül vagyunk.

– Egyéni értékelés tekintetében kik állnak a rangsor élén?

– Kialakult egy tíz–tizenkét emberből álló stabil váz, amelyre építhettünk. A legtöbb szerephez jutó játékosaink egyértelműen jól teljesítettek. A fiatalabbakkal kapcsolatban akad még némi hiányérzetem, de bízom benne, hogy a téli felkészülés során elérik azt a fizikai és taktikai szintet, hogy bátran bevethessük őket.

– A csoportok létszámemelésével kapcsolatban mik a tapasztalatok?

– Az előrevetített vírushelyzet miatt nem igazán volt szerencsés, sokkal inkább indokolt lett volna négy, 16 tagú csoport kialakítása. A hosszú idény miatt minden csapatnak voltak hullámvölgyei. Keleten kimagaslott a Tiszakécske és a Jászberény, mögöttük azonban kiegyensúlyozott a mezőny, akár hat-nyolc együttes is harcban lehet tavasszal a dobógóért. A tabella második feléhez tartozók a kiesés elkerüléséért folytatnak ádáz küzdelmet, mivel legalább öt csapat elbúcsúzik, az alsóházban is vérre menő csaták zajlottak.

– Milyen téli változások lesznek az együttes keretében?

– Csak két-három helyen tervezünk cserét, az újabb csapatépítés nem indokolt. Egyelőre Szabó Richárd és Er-dős-Balizs Arnold számít biztos távozónak, akiket létszámra, illetve minőségre a tartós sérülésből felépülő Lippai Tibor és Csörgő Raul maradéktalanul pótol. Persze azért törekszünk új játékosok igazolására. Elsődlegesen egy ballábas, védekezni is tudó szélsőre lenne szükségünk, de ha megfelelő lehetőség mutatkozik, akkor egy támadásban alternatívát jelentő, meghatározó szerepre képes játékos is képbe kerülhet.

– Mikor kezdődik a felkészülés, mik a tavaszra vonatkozó elképzelések?

– Az öthetes közös munka január 25-én kezdődik, a programot hat edzőmérkőzés teszi változatossá a bajnoki rajtig. Az erőgyűjtés első fázisát, ami a hosszútávú futásokra épül, már két héttel korábban elkezdik a játékosok egyénileg, ennek teljesítését a modern technika segítségével tudjuk ellenőrizni. Ha minden az elképzeléseink szerint alakul, akkor ez lesz az első olyan felkészülési időszakunk, amely nem feltétlenül az újak beépítéséről szól majd, így az edzőmeccseket a csapatjáték finomítására szánhatjuk.