Öten távoztak Füzesgyarmatról

A közös téli alapozást két hét múlva kezdi meg a Füzesgyarmati SK NB III.-as labdarúgócsapata, amely két pontos előnnyel vezeti a Keleti csoportot.

A sárréti együttes játékosai azonban hétfő óta irányított házi felkészülést végeznek. Az előírt feladatok az állóképesség javítását szolgálják, hogy ezen a téren ne mutatkozzon hiányosság a kollektív rajtra.

Az edzések hétfő, szerda és pénteki napokon vannak, a program bemelegítésből, átmozgató gyakorlatokból és hosszú távú futásokból áll. A tréningek végén a játékosok a csapat közösségi csoportjában indikálják az órájuk vagy a telefonjuk által rögzített teljesítést. A „házi feladatok” elvégzése biztosíthatja az alapot ahhoz, hogy a kollektív munkát megfelelő edzettségi szintről indíthassa a szakmai stáb.

Természetesen a szurkolókat ennél sokkal jobban foglalkoztatja, hogy a távozó Bajnók Imre, Karacs Péter, Lukács Zsombor, Popescu Robert, Villand Róbert ötöst kikkel pótolja majd a menedzsment. Nos, úgy tűnik, hogy a válasz adott, hiszen három új ember is edzésbe állt, de hivatalosan csak a jövő hét folyamán mutatják majd be őket. Annyit azért nevek nélkül sikerült megtudnunk, hogy a támadószekcióba és a középpályára érkezett két rutinos, valamint egy fiatal labdarúgó. Velük kiegészülve össze is állt a nyúlfarknyi tavaszi idényre tervezett tizenhat felnőtt játékosból, és öt fiatal labdarúgóból álló keret.