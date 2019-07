Öt új játékos érkezik az Orosházi NKC csapatához

Elkezdődött a felkészülés az NB I. B-s OXXO Energy Orosházi NKC női kézilabdacsapatánál. A csütörtök esti edzés előtt sajtótájékoztatót tartott a klub, amelyen Vágó Attila vezetőedző ismertette a célkitűzéseket, illetve bemutatkoztak az új játékosok is.

Gyopárosfürdőn az Élmény étterem teraszán tartotta meg az ONKC szezonnyitó sajtótájékoztatóját. csütörtök délután. Itt mondta el Vágó Attila, hogy a csapat a nyáron jelentős átalakuláson esett át. Hárman távoztak az ONKC-ból, a két kapus Molnár Noémi és Nagy Éva, illetve a védekező Hatala Virág. A klub a helyükre öt új kézilabdázót szerződtetett.

Az egyesület célja az volt, hogy olyan fiatal játékosokat igazoljon, akik kötődnek a városhoz és a helyi kézilabdázáshoz. Ebben a szellemben igazolták le a PC Trade Szeged KKSE együttesétől a kapus, Cseh Robertát, valamint a Nyíradonytól a belső posztokon bevethető Kenyeres Barbarát. Rajtuk kívül komoly erősítést jelent majd – védekezésben és támadásban egyaránt – a beálló Szegedről érkező Gindeli Panna, ahogy a tavaly még NB I-es Budaörsben játszó hálóőr, Wéninger Alexandra is. Nagy változás, hogy idén balkezes átlövő is érkezett a csapathoz a Ferencvárossal a Bajnokok Ligáját is megjárt Farkas Kata személyében, aki korábban játszott a Békéscsabai Előre NKSE-ben is.

– Az erősítésekkel taktikai és variációs lehetőségeink bővülnek, de így is kemény szezon előtt áálunk. Aki ismeri az NB I B Keleti csoportját az tudja, hogy nyolc-kilenc együttes hasonló erősségű, éppen ezért nem szeretnék célként konkrét helyezést meghatározni. Akkor lennék elégedett, ha már félévkor, és év végén is elmondhatnám, hogy a játékosok eddigi karrierjük legjobb teljesítményét nyújtották – foglalta össze várakozásait Vágó Attila, vezetőedző.

Az új játékosok szinte egybehangzóan mondták el, hogy az átigazolásukban komoly szerepet játszott az edző személye, a több játéklehetőség, valamint a klub által biztosított körülmények is szimpatikusak voltak a számukra.

– Sok mindenkit nem ismerek itt, de az világossá vált számomra, hogy egy nagyon fiatal, ambíciózus csapatba kerülhetek, ahol mindenkinek egy a célja. Már a felkészülésünk elején is sok csapatépítő program lesz, ami összekovácsolhatja majd az együttest. Bízom abban, hogy egy olyan közösség alakul ki, amellyel komoly sikereket érhetünk el – fogalmazott az újdonsült hálóőr, Wéninger Alexandra.

Az első edzést csütörtökön este vezényelte Vágó Attila. A hétvégén, Gyulán a területi edzőtovábbképzésen segédkezik a csapat. Ezután kétnapos csapatépítő program következik Szanazugban, hétfőtől pedig napi három edzéssel készülnek a lányok a szeptemberi rajtra.