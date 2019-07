Öt érmet nyertek a csabai versenyzők

A hétvégén rendezték meg Budapesten, a Lantos Mihály Sportközpontban a 124. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A kétnapos viadalon a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolói öt dobogós helyezést értek el, köztük két aranyérmet az olimpiai bronzérmes súlylökő, Márton Anita jóvoltából.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe vasárnap a viadal résztvevőit, ugyanis hatalmas felhőszakadással kezdődött a bajnoki program, amelynek következtében négy számot nem lehetett megrendezni, ezeket később pótolják majd.

Ami a küzdelmeket illeti, az eső és vihar elcsendesedése után természetesen ismét a „sportok királynője” került hatalomra, versenyszám versenyszámot követett. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club atlétái helyt álltak az időjárás okozta nehezítő körülménnyel között is.

– Az idei országos atlétikai bajnokságon Budapesten két aranyérmet, és három bronzérmet szereztek versenyzőink a klubnak és városunknak – mondta Tóth Sándor ügyvezető igazgató, a bronzérmes középtávfutók edzője.

A szakember egyénileg is értékelte az érmes sportolókat.

– Novák Natáliának az amerikai egyetemi tanulmányai feltételei szerint nyáron itthon is dolgoznia kell, így e mellett készült fel a bajnokságra. Nyugodt felkészüléssel fényesebb éremre is képes lehetett volna, hiszen végig „partiban” volt az élmezőnnyel, végül harmadikként érkezett a célba, és megszerezte a bronzérmet. Bogdán Annabella a klub gerelyhajítója új technikát gyakorol most, mellyel még néha az „égiekkel játszik”.

Ha kiforr a mozgása, a jövőben messzebbre repül majd a gerely a kezéből. Gregor László sérülése ellenére is vállalta az országos bajnokságot. Nagy csatában, látványos hajrával lett bronzérmes a 3000 méteres akadályfutásban. Az olimpiai bronzérmes, világ– és Európa bajnok Márton Anita súlylökésben és diszkoszvetésben sem talált legyőzőre. Végül örömmel mondhatom el, ismét nagyszerűen szerepelt klubunk a felnőtt országos atlétikai bajnokságon, ezzel öregbítette a város jó hírnevét.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzőinek eredményei

Nők

Súlylökés, Bajnok: Márton Anita (edző: Eperjesi László) 16,90 méter

Diszkoszvetés, Bajnok: Márton Anita (edző: Eperjesi László) 55,12 méter

1500 m: 3. Novák Natália 4:35,63

Gerelyhajítás: 3. Bogdán Annabella 50,97 méter

Férfiak

400 m: 6. Steigerwald Ernő 48,91 (egyéni csúcs)

3000 m akadályfutás:

3. Gregor László 9:14,48

4. Diószegi Dávid 4:28,38

