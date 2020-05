Összekötötte az életét a Békéscsabai Atlétikai Club két futója

Immáron nemcsak sporttársként tartozik össze a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club két futója, hanem az életben is. A sokszoros magyar bajnok, válogatott futó és edző, Gregor László és a hosszútávfutásban jeleskedő Pap Csilla az elmúlt héten hivatalosan is összekötötte az életét.

A sokszoros országos bajnok válogatott középtávfutó, Gregor László és a középtávon, illetve Lacihoz hasonlóan az utcai futóversenyeken is jeleskedő Pap Csilla az Eszterházy Károly Egyetemen ismerkedett meg három évvel ezelőtt. Csilla időközben Békéscsabára igazolt, itt mélyült el a kapcsolatuk, az igent azonban Gyulán mondta ki a pár. Azért ott, mert Békéscsabán a vírushelyzet miatt már nem lehetett időpontot foglalni.

– Furcsa, mert utólag derült ki, hogy mi számtalan versenyen vettünk egy időben részt, utaztunk egy busszal, voltunk közös szálláson, de mégsem figyeltünk fel egymásra – jegyezte meg az ifjú feleség. – Laci nemcsak a barátom volt (és most már a férjem), hanem egyben az edzőm is, de ez inkább csak erősítette a kapcsolatunkat. Olyan bizalom alakult ki közöttünk, hogy mindent meg tudtunk egymással beszélni. Persze, a sportban a tanítványnál egyfajta érzelmi instabilitás is felléphet, de mi egymás pszichológusaként ezt mindig meg tudtuk oldani.

– Megismerkedésünk után a Mezőkövesden élő Csilla Békéscsabára költözött, és azóta együtt élünk – vette át a szót Laci. – Az esküvőt nagyon szűk körben, mondhatni titokban tartottuk meg, még a szüleink sem vettek részt rajta, csupán a két tanú, az egyiknek a párja és a fotós. Azért voltunk ilyen kevesen, mert a tervezés időpontjában jött be a vírus, esküvőt és lakodalmat sem lehetett tartani, a szülők egészségét pedig nem kockáztathattuk. – A szüleink is megértették, bár édesanyámtól tartottam, hogy mit szól, de ő is jól fogadta a döntésünket. A nyáron tervezünk majd egy családi összejövetelt, egy amolyan partit, ahol sütnénk, főznénk, beszélgetnénk.

– Még nem ért véget a járvány, a szüleim a száznyolcvan kilométerre lévő Mezőkövesden élnek, nem biztos, hogy szerencsés lett volna ideutazniuk – tette hozzá Csilla, de a két családot összehozzák majd egy későbbi eseményre.

Az ifjú férj elárulta még, hogy novemberben várják az első gyermeküket, így a versenysport egyelőre parkolópályára került.

– Csilla nem állt le teljesen a mozgással, az orvosa engedélyével még fut és kondizik, persze emelnie már nem szabad, csak saját testsúlyos gyakorlatokat végezhet.