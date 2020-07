Összeállt a csapat Békésen

Az Optimum Solar-Békési FKC NB I. B-s felnőtt férfi-kézilabdacsapata a tavaszt remek szériával kezdte, mérkőzésről mérkőzésre gyűjtötte a pontokat, felzárkózva ezzel az élcsapatok mögé. A koronavírus-járvány következtében a Magyar Kézilabda Szövetség előbb felfüggesztette, majd néhány héttel később törölte a teljes 2019–­20-as bajnokságot.

A járványhelyzetre a csapat vezetősége gyorsan reagált, így ­március 16-ától a közös edzések megtartását szüneteltette.

Ettől kezdve minden korosztály tagjai egyénileg kapott edzésterv alapján otthon végezték az edzőik által előírt feladatokat. A játékosok, az edzők és a vezetők ­közötti kapcsolattartás folyamatos volt. A kormányzati előírások enyhítésével május közepétől már engedélyezett volt a csoportos tréningek megtartása is, fokozott figyelemmel a járványügyi előírások betartására. Ezt a lehetőséget kihasználva a csapatok egy része a szabadban két hónap szünet után edzéseket tarthatott. A háttérben sem állt le a munka. A vezetők sem tétlenkedtek, a legfontosabb feladatot a következő bajnokságban induló együttes kialakítása jelentette. A folyamatos tárgyalások következtében a felnőttcsapat játékoskerete teljessé vált. A klub honlapja beszélgetést közölt Papp Bálint edzővel, aki meghosszabbította a szerződését. Az alábbiakban szerkesztett formában ezt közöljük.

– Miként vészelték át az elmúlt hónapok történéseit?

– A legtöbb csapathoz hasonlóan minket is érzékenyen érintett, hogy számunkra egy ismeretlen helyzetbe kerültünk. Az egyéni edzéseket otthonában mindenki fegyelmezetten és felelősségteljesen elvégezte, és ami a legfontosabb, mindenki egészséges maradt. A korlátozások enyhítésével mi is kerestük a megoldásokat, és végül arra jutottunk, hogy az egyéni edzések mellett hetente két alkalommal szabadtéren közös foglalkozásokat is tartunk. Arra ez mindenképp hasznos volt, hogy újra együtt vagyunk, és végre előkerülhetett a kézilabda is.

– Az ön véleménye szerint lesz-e a járványnak hatása a jövőben a kézilabda világára?

– Mindenképpen lesznek változások sportszakmai, gazdasági és finanszírozási téren is, átalakul a sport világa, így természetesen a kézilabda is. Az utánpótlás esetében legfontosabb kérdés, mekkora lemorzsolódás lesz. A felnőttcsapatok esetében pedig a klubok költségvetésének csökkenése miatti alacsonyabb bérek írhatják át az erőviszonyokat.

– Összeállt a játékoskeret a 2020–21-es bajnokságra. Mikor kezdték a felkészülést, és milyen tervekkel vágnak neki az új szezonnak?

– Ebben a bizonytalan időszakban örömteli, hogy már most teljes egészében megvan a keretünk. A csapatunk gerince együtt maradt, a távozók mellett három új játékos érkezett. Az idei felkészülést a szokásosnál hamarabb, már július 13-án megkezdtük. A felkészülésünk az eddigiektől eltérő munkát igényel majd, hiszen csapatszinten korábban ilyen hosszú szünet nem volt még. A fokozatos terhelésre az eddigiekhez képest is még inkább figyelnünk kell, különösképp a váll- és a térdízületek vonatkozásában. A másik sarkalatos pont az ütközések, testi kontaktok lesznek, hisz ezeket az egyéni edzésekkel és az otthon elvégzendő feladatokkal lehetetlen volt modellezni. Bízom benne, hogy az újrakezdéssel elkerülnek minket a sérülések, amilyen gyorsan csak lehet, megfelelő szintre tudjuk hozni a játékosokat, és az élet a sport terén is visszaáll a rendes kerékvágásba. Az előttünk álló bajnokság mezőnye és ezáltal az erőviszonyok jelenleg még bizonytalanok, így a legfontosabb számunkra, hogy magunkra koncentráljunk és minél jobban felkészüljünk a szezon kezdetére.

A békésiek 2020–21-es kerete

Kapusok: Pajkó László, Takács Szabolcs, Borbély István.

Balszélsők: Osgyán Bence, Kecskés Bence.

Balátlövők: Haszilló Gergő, Csuzi Milán, Bátky Bence.

Irányítók: Varsandán Áron, Gál András, Dénes Ádám.

Beállósok: Árpási Patrik, Székey Nikola, Kiss Róbert.

Jobbátlövők: Oláh Gábor, ­Mezei Richárd Bendegúz.

Jobbszélsők: Szász Bálint, Fedor Bence, Kohlrusz Levente.