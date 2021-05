Orosházán szerezte meg a bronzérmet a Grundfos Tatabánya

Szombaton az Orosházi FKSE-Linamar otthonába látogatott a Grundfos Tatabánya KC.

Orosházi FKSE-Linamar–Grundfos Tatabánya KC 18–36 (8–19)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 150 néző. V.: Sándor L., Szikszay. Orosháza: Özmusul – Kiss A. 1, Tóth K. 1, Ushal 2, Kancel, Döme, Sakic 5. Cs.: Majdán (kapus), Lászlai 1, Peskov 6 (1), Szabó M., Pásztor M., Andrikó 1, Molnár G. 1. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Tatabánya: Bartucz – Hornyák P. 3, Balogh Zs. 2, Győri M. 2, Sipos 3, BOZSOVICS 5, MOLNÁR B. 7. Cs.: Wyszomirski, Konecny (kapusok), ANCSIN 5, Nemes 1, Hornyák B. 2, Debreczeni 1, Zdolik 3, Juhász Á. 1, Bodnár 1. Vezetőedző: Vladan Matics. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 0/0.

Az eredmény alakulása. 10. p.: 2–6. 18. p.: 5–11. 25. p.: 6–14. 38. p.: 10–24. 44. p.: 12–28. 53. p.: 14–34. 58. p.: 17–34.

Az orosháziak játékoskeretéhez továbbra sem tudott csatlakozni a hetek óta maródi csapatkapitány, Németh László és a másik két alapember, Lele Ákos, valamint Bella Csaba sem. Nélkülük igyekeztek helytállni a roppant erős, válogatottak sorát felvonultató Tatabánya ellen.

A 2. percben Tóth Károly talált be elsőként a kapuba, s mint kiderült ekkor vezetett először és a mérkőzés során utoljára az OFKSE. A hazaiak góljára Ancsin Gábor gyorsan válaszolt. Egy perccel később ugyanő lőtt gólt és már a Tatabánya vezetett. A folytatásban több orosházi támadás is elhalt a vendégek kapuja előtt, nem úgy a másik oldalon, ahol az orosházi nevelésű válogatott Balogh Zsolt megmozdulása már négygólos tatabányai előnyt eredményezett. A 10. percben, amikor a vendégek újabb találattal toldották meg az előnyüket, Ratko Djurkovics kikérte az idejét. Hiába, mert együttese a folytatásban sem boldogult a támadójátékban a láthatóan nagyon motivált látogatóval. Vladan Matics együttese csak azért nem lépett el korábban jelentősen vendéglátójától, mert Özmusul több bravúrt is bemutatott. A 9. percben Peskov szép góljával még tartotta a lépést ellenfelével az Orosháza, ám ennél közelebb már nem tudott jönni ellenfeléhez. Az utolsó öt percben aztán elhúzott a Tatabánya, mert az orosháziak továbbra is hadilábon álltak a gólszerzéssel. A szünet előtti percekben Ratko Djurkovics kipróbálta a hét a hat elleni játékot, de ez sem jött be, két üres kapus gól lett az „eredmény”, s ezzel már tízet számolhattak a szép számmal szurkoló tatabányai drukkerek. Előnyüket a dudaszóig újabb két góllal megtoldotta csapatuk.

A 2. félidőt is a Tatabánya kezdte jobban, hazai oldalon egyedül Peskov bombagóljai és Majdán védései jelentettek némi gyógyírt a hazai drukkereknek. A 40. percben 11–26-nál magához hívta játékosait Ratko Djurkovics, de nem változott a játék, együttesének nem sikerült közelebb férkőznie vendégéhez. Az élvonaltól búcsúzó zöld-sárga mezes legénység hitehagyottan, görcsösen játszott, a bronzéremhez egyre közelebb kerülő dunántúliak ugyanakkor minden cserejátékost bevetve könnyedén, és ami szempontjukból lényeges: eredményesen kézilabdáztak. Az 53. percben már húsz gól volt közte, s a hátralévő percekben ezen az eredményen a padon ülő fiatal játékosait is szerepeltető hazaiak már csak kozmetikázni tudtak.

Az Orosháza sorsa már hat nappal korábban a Budakalász ellen elszenvedett vereséggel megpecsételődött, s az utolsó előtti bajnoki mérkőzésére már ennek tudatában lépett pályára. A Tatabánya már ebben a fordulóban szerette volna megszerezni a harmadik helyet, ezért a legerősebb csapatával kezdett. A várakozásaikkal ellentétben azonban sokkal könnyebb dolguk volt, nagyon hamar eldöntötték a mérkőzést és teljes joggal örülhettek a bronzéremnek.

Ratko Djurkovics: – Csak gratulálni tudok a Tatabányának a bronzérméhez! A játékról nem tudok mit mondani, hiszen hatalmas különbség van a két csapat között. Vladan Matics: – Hála Istennek, megvan a bronzérem! Le a kalappal a csapatom előtt, kiváló társaság! G. P.