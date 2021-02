Örömmel tért vissza Mátéfi Eszter

Szerdán Békéscsabára érkezett, és tárgyalt a klub vezetőivel Mátéfi Eszter, az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE újonnan kinevezett szakmai igazgatója. A korábbi békéscsabai sikeredzővel – aki két bajnoki negyedik helyet, és egy Magyar Kupa bronzérmet nyert a lila-fehérekkel – beszélgettünk feladatairól, a klub jövőbeli terveiről.

– Elöljáróban azzal kezdeném, hogy örömmel tértem vissza Békéscsabára, hiszen itt nagy hagyománya van a sportágnak, a szurkolók nagyon szeretik a kézilabdát. Már korábban is felmerült, hogy vezetőedzőként jöjjek vissza Békéscsabára, de családi okok miatt akkor ez nem valósulhatott meg, most egy új pozícióban szakmai igazgatóként dolgozhatok a klubbért. Nem szokatlan ez a poszt számomra, hiszen az elmúlt években Kisvárdán, és Dunaújvárosban is betöltöttem ezt a pozíciót.

– Mi lesz az Ön feladata az Előre NKSE-nél?

– A klub teljes szakmai munkájáért én felelek majd, ki kell dolgozni a szakmai koncepciót, részt veszek a játékoskeretek kialakításában, és segítem a korosztályos csapatok munkáját. Békéscsabán mindig jó volt az utánpótlásnevelés, sok tehetség bontogatta szárnyait, és nincs ez másként most sem. Az Előre NKSE a jövőben is a saját nevelésű fiatalokra építi a csapatát, akikhez hozni kell néhány rutinosabb kézilabdázót, akiknek segíteniük kell majd a fiatalok fejlődését. Ma még nem tudjuk, hogy melyik osztályban játszik jövőre a csapat, de mi az NB I.-re, és az NB I B.-re is készülünk.

– Mennyire ismeri a mai felnőtt csabai csapatot?

– Láttam a lányok két legutóbbi mérkőzését, az Érd elleni kaputalálkozót, és a dunaújvárosi bajnokit. A fiatalok igyekeztek, de a korukból adódóan védekezésben még fizikálisan le vannak maradva a felnőttektől. Azt egyébként is figyelembe kell venni, hogy egy idény során a fiatalok hullámzó teljesítményt nyújtanak. Még sok mérkőzés van hátra a bajnokságból, a vetélytársak közül ide jön a Boglári Akadémia, a Szombathely, az Érd, az Alba Fehérvár, a Dunaújváros, tehát még szerezhető annyi pont, hogy meglegyen a bennmaradás, igaz ehhez a vetélytársak eredményeinek is úgy kell alakulnia, hogy az nekünk kedvező legyen. Azután itt van a pandémia, ami sok mindenben befolyásolja, hogy egy csapat milyen teljesítményt tud nyújtani. A koronavírus-járvány ebben a szezonban sajnos az Előrét több alkalommal is sújtotta, és emiatt sokan kiestek a csapatból. Egy biztos első a játékosok egészsége, nem szabad kockáztatni, csak az orvosok által teljesen felgyógyultnak nyilvánított kézilabdázók térhetnek vissza a csapatba.

– Mi a hosszabb távú terv a békéscsabai női kézilabdát illetően?

– Van egy rövidtávú terv, és egy hosszabb távú koncepció. Már most úgy tárgyalunk a leendő új játékosokkal, hogy elmondjuk nekik mi a cél ha az NB I.-ben marad a csapat, és mi ha az NB I B.-ben szerepel az ősztől. Van aki csak az első osztályba jönne, míg mások elfogadják a második ligát is. Ha kiesik az együttes, akkor a külföldiek elhagyják a klubot, és a saját nevelésű fiatalokra támaszkodva, néhány rutinosabb kézilabdázóval megerősítve kell egy év alatt visszajutnia a csapatnak az NB I.-be. A hosszabb távú terv pedig az, hogy stabilan egy jó első osztályú középcsapat legyen Békéscsabán. Remélem, hogy megszűnik majd a pandémia, és a szurkolók visszatérhetnek a csarnokba, hiszen ők óriási segítséget tudnak adni a lányoknak. Emlékszem amikor itt dolgoztam, több mint egy évtizeddel ezelőtt, hogy még a tabella alsó felében tanyázó együttesek ellen is kint volt a csarnokban ezerkétszáz-ezerháromszáz néző, a rangadókon pedig ezerötszáz-ezernyolcszáz szurkoló biztatta a csapatot. Jó lenne majd a jövőben újra megtapasztalni mindezt, ehhez viszont összefogásra, és sok munkára van szükség.