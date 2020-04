Online közösséget alkotnak a pólósok Békéscsabán

A koronavírus-járvány igencsak keresztülhúzta a világ sportjának (is) az életét. A békéscsabai vízilabdázók immár négy hete kényszerpihenőn vannak, a sportklubok és a versenyzők is.

– Az összes létező sportág közül éppen az úszást és a vízilabdát érinti leginkább a koronavírus-járvány, hiszen a vizet, a vízben lévő munkát sokkal nehezebb helyettesíteni – mondta dr. Szilágyi Kristóf, a Békéscsabai Vízilabda Klub vezetőedzője. – Sőt, szerintem sehogy sem pótolható egy víziedzés. Mint testmozgás, a mi sportágunk szenvedi el a legnagyobb hátrányt. Igyekszünk valamilyen szinten „mozgásban” tartani a sportolókat és megőrizni a csapatszellemet.

– Hogyan sikerülhet ez?

– A „robbanás” előtt több mint másfél száz fiatal járt az uszodákba edzésekre. Igyekszünk mindenkinek feladatokat adni, legyen az kezdő vagy felnőtt játékos. Tudásszint és korosztály szerint öt csoportra osztottuk klubunk sportolóit. Az egyik bázis a gyulai fiókcsapatunk, ahol Béládi Csaba irányítja a munkát. Békéscsabán az előkészítősökkel és a babykorosztályosokkal Dobra Róbert és Papp Szilvi foglalkozik. A 2007–2008-ban született fiataljainkkal Csabai Zoltán, az országos utánpótlás-bajnokságban jegyzett gyerekekkel Fodor Ádám és Mucsi Zsolt dolgozik, míg az ifjúsági, illetve a serdülőkorosztállyal jómagam és Ajtai Miklós foglalkozik.

– Mindez hogyan működik?

– Igyekszünk minél sokoldalúbb feladatokat adni tanítványainknak a laptop mögül, hiszen a személyes találkozások egyelőre kizártak. Március 13-án volt az utolsó közös edzésünk, ami után az ország összes strandja, uszodája bezárt, így az Árpád fürdő is. A fiatalok hetente kapnak otthon végezhető szárazföldi fizikai munkát online módon. De nemcsak a testi edzésekre fókuszálunk, hanem igyekszünk elméleti, sporttörténeti feladatokkal is ellátni őket, amihez szinte mindenhol megkapjuk a szülői segítséget is.

– Az edzők honnan és hogyan „szerzik be” ezeket az új ismereteket?

– Egyrészt a netről, másrészt az ország összes trénere igyekszik egymástól is tanulni. Az alap az, hogy eddig az uszodában csapatot építettünk, most online közösséget, ilyet még úgysem csináltunk. E téren élen járunk, nemcsak a feladatok kezelésében, hanem a visszajelzések terén is. Kreatívak a gyerekek, a visszaküldött feladatelvégzéseknél nemcsak a szülőket, de például egyes esetekben a háziállataikat is bevonták a munkába.

– A tanítványok hogyan adaptálják a kijárási korlátozást, az elzártságot, hiszen a barátságok is az iskolákban és sportpályákon, uszodákban születtek…

– Láthatóan mindenki érzékeli, hogy nincs a napoknak megszokott kerete. A hétközi menetrendszerű edzések, a hétvégi mérkőzések most másként szólnak. Ezeknek a hiánya az idő előrehaladtával kezd meglátszani. Ezt abból látom, hogy a gyerekek már inkább nagyon mennének az iskolába, vagy akár szívesen jönnének a fárasztó úszóedzésekre.

– Meddig lehet életben tartani a sportág iránti érdeklődésüket?

– Az utolsó bajnoki mérkőzésünk nőnapkor volt. Addig nagyon sok jó eredményünk született, határozottan látszott minden korosztályunkon a fejlődés. Csabai Zoltán csapata a gyermek „négyesben” az élen áll. A serdülők a vesztett pontokat is figyelembe véve ugyancsak elsők. Az edzések látogatottsága is egyre jobb volt. Ez most megváltozott. Mondhatni: megvolt a ló, a nyereg, de a karámból nem engedték ki a paripát a járvány miatt. Most jöhetett volna az aratás időszaka. Nagy kérdés, mikor és honnan, milyen állapotról tudjuk folytatni, ha egyszer vége lesz a járványnak. Függ attól is, meddig tart ez a helyzet. Ha július-augusztusban újrakezdhetnénk az uszodai munkát, az is nagy kiesés lenne. Lesznek, akik ebben az időszakban fognak sokat nyúlni, és amúgy is kicsit szétesne a mozgásuk, éppen ezért szinte mindenkit majd újra meg kell tanítani úszni, abban az esetben, ha mondjuk júniusban nem jutunk vissza az uszodába. Ekkora kiesés után szinte az alapoktól kell kezdeni újra. De azon vagyunk, hogy lelkileg is segítsük őket, hogy az újrakezdésnél minél kisebb hátrányból induljanak.

– A szövetség egyelőre május 11-éig mindent felfüggesztett. Lehetséges lesz akkor újrakezdeni?

– Bár úgy lenne, de ez ma aligha elérhető célkitűzés. Addig is, amíg kiderül, mikor folytathatjuk, igyekszünk célokat kitalálni és megvalósítani. Ilyen volt például, amikor az úszó- és vízilabdaklub edzői segítettek az Árpád fürdő versenymedencéje fölül elbontani a sátrat. Egy olyan helyzettel állunk szemben, amelyben még egyikünk sem volt, és egyelőre csak kérdőjelek vannak…