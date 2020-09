Online futóversenyt rendez a Linamar

A COVID helyzetre való tekintettel a futóversenyt rendhagyó módon online rendezik meg, ami azt jelenti, hogy helyszíni futás nem lesz, viszont akik regisztráltak, bárhol futhatnak a megadott időben, a saját applikációjukkal.

– Az idei év egy kicsit más, mint a megszokott. Ahogy Ti is, úgy mi is az előző hetekben, hónapokban folyamatosan figyelemmel kísértük a koronavírussal kapcsolatos eseményeket, fejleményeket. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban merült fel, hogy mi lesz a versenyünk sorsa. A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkássága példaértékű, a nehéz helyzetben még több segítség szükséges nekik is. Nem szerettünk volna lemondani az élményről, hogy összefogásotokkal koraszülötteket menthetünk, és közben teszünk saját egészségünkért is, ezért egy online verseny lebonyolítása tűnt a legbiztonságosabbnak. Ezért idén, rendhagyó módon a digitális térbe tereljük a versenyt. De van, ami nem változik. A nevezési díjaitok a megszokott módon száz százalékban az alapítványhoz érkeznek. Bízunk abban, hogy a futás, a közösség és a jótékonyság örömét így is át tudjátok élni, és sokan jelentkeztek majd. Vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek – közölte a vállalat.

A versenyre szeptember 25-27-én kerül sor, a nevezéseket pedig szeptember 5-ig fogadják a szervezők.