Önkéntes karanténban vannak az orosházi birkózók

A Magyar Birkózó Szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban döntött arról, hogy elhalasztja az országos és a nemzetközi versenynaptárban szereplő valamennyi korosztályra vonatkozó versenyt, valamennyi korosztályra vonatkozó edzőtábort. A szövetség valamennyi korosztályos válogatott számára betiltja a nemzetközi versenyeken, illetve a külföldi és hazai edzőtáborokban való indulást, részvételt. A magyar junior válogatott keret tagja, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub két versenyzője, Szél Anna, és a kötöttfogású Rácz Richárd. Szél Attilával, az orosházi klub elnökével beszéltünk a kialakult helyzetről.

– A két tehetséges versenyzőnk önkéntes, házi karanténban van, miután a közelmúltban itthon külföldiekkel közösen edzőtáboroztak. Annáék Dunavarsányban, Ricsiék Tatán edzettek. Rácz Richárd Orosházán, Anna lányunk Budapesten tölti a lakásban az idejét, a napjai kevésbé mozgalmasak, mint korábban, iskolába nem mehet, így otthon tanul, és nagyon hiányoznak neki az edzések.

Az áprilisi Orosházára tervezett junior országos bajnokságról, és az idén százéves orosházi birkózásról a következőket mondta az elnök: – Bár még a szövetség hivatalosan nem közölte, de szinte biztos, hogy elmarad az orosházi junior bajnokság. A két már megrendezett válogató után, az országos bajnokság után alakult volna ki a végleges válogatott keret. Ebben az évben ünnepeljük az orosházi birkózás létrejöttének századik évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk egy könyvet megjelentetni, amelyet pontosan a százéves megalakulás napján, június 6-án mutattunk volna be. Az anyag össze állt, de mivel a kötet szerkesztője Koszorús Oszkár is önkéntes karanténba vonult, így nem tudom pontosan mikorra készülhet el a kiadvány. Ha június 6-ára nem készül el a könyv, akkor az őszi versenyünkön mutatjuk majd be.