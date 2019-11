Nyolcadik helyen telel a Gyula

Vereséggel zárta az NB I.-es csapatbajnokság őszi záró körét a Gyulai SE DIG-BUILD tekecsapata. A fürdővárosiak az ezüstérmes Dynamo SC ellen maradtak alul a szegvári albérletükben, ezzel pedig a pótlásra váró találkozók eredményétől függetlenül a 8. helyen fejezték be az évet. A pontvadászat második felvonása január 18-án kezdődik.

A megyei alakulat vesztét a gyenge kezdés okozta. A fővárosiak első két játékosa 91 fát vert rájuk, amit a folytatásban még növelni is tudtak Tóth Dávid Dániel révén. Hiába hozott csapatpontot Czégény Csaba, neki is alacsonyabb volt az összteljesítménye a párjánál, így reménytelennek tűnt a küldetés a hajráemberek számára. Makra György és Schriffert Roland mindent megtett azért, hogy ledolgozza a tetemes hátrányt, utóbbi káprázatos formában ütve 594 fát termelt, de a szuperligás teljesítmény is kevésnek bizonyult a meccs megfordításához.

Gyulai SE DIG-BUILD–Dynamo Sport Club 3:5 (3136:3172)

NB I.-es csapatbajnoki tekemérkőzés, Szegvár.

Eredmények:

Egyed Ferenc 483 fa (1/0), Püski Lajos 489 (1/0), Nyári Krisztofer 501 (1/0), Czégény Csaba 522 (3/1), Makra György 547 (3/1), Schriffert Roland 594 (3/1), illetve Aranyosi László 531 (3/1), Zombori Norbert 532 (3/1), Tóth Dávid Dániel 560 (3/1), Buzogány Gábor 527 (1/0), Hauptmann István 532 (1/0), Jancsár Péter 490 (1/0).

További eredmények:

BKV Előre SC–Szegvári TSE 6:2, Chinoin SC–Gázművek MTE 0:8, Ceglédi VSE–Nyergesújfalu SE 7:1, Szanki OBSE–Salgózd TK 5:3, Bátonyterenyei TK–Vilati Eger SE 4:4.

A bajnokság állása 11. forduló után:

1. BKV Előre SC 18 pont (60,5:27,5)

2. Dynamo SC 16 (52:36)

3. Ceglédi VSE 15 (50,5:37,5)

4. Vilati Eger SE 13 (51,5:28,5, 10)

5. Szegvári TSE 12 (52:28, 10 mérk.)

6. Szanki OBSE 12 (42,5:45,5)

7. Bátonyterenyei TK 12 (42:46)

8. Gyulai SE DIG-BUILD 11 (42:46)

9. Nyergesújfalu SE 8 (41,5:46,5)

10. Salgózd TK 6 (35:53)

11. Gázművek MTE 4 (27,5:60,5)

12. Chinoin SC 3 (23:65)