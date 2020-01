Nyolc meccset játszanak a rajtig a gyulaiak

Berényi Tibor irányításával, heti öt foglalkozással várja a február végi tavaszi rajtot a Gyulai Termál FC csapata. A kék-fehérek az 5. helyen telelnek a megyei I. osztályú bajnokságban, lemaradásuk azonban csupán 3 pont, a már dobogós helyen tanyázó riválistól.

– Január 14-én kezdtük meg a munkát, az első hetet a ráhangolódásra szántuk, hétfőtől azonban mindennapos edzésekkel készülünk – tudtuk meg Berényi Tibortól. – Az alapozás első felében az állóképesség megszerzésére helyezzük a hangsúlyt, azt követően a taktikai és technikai elemek elsajátításán dolgozunk majd. Megpróbálunk az őszinél támadóbb szellemű játékot begyakorolni.

Ehhez jönnek jól majd az edzőmérkőzések, melyeket január végétől futószalagon játszanak a gyulaiak, nyolc találkozót iktattak a programba.

– Az őszi keretünk változatlan maradt, egyedül Hoffmann Tamás jelezte, hogy átmenetileg leáll, mert az iskolai tanulmányait helyezi előtérbe – mondta a szakvezető. – Velünk készül az U17-es együttes tehetsége, Horváth Róbert, illetve a kapusposztra kiszemelt Zsibrita Gergő, ugyanakkor az ő átigazolását az érvényben lévő szabályok miatt csak nyáron tudjuk megejteni, mert ebben a bajnoki évben már két csapatban pályára lépett.

Kiszemeltjeik is vannak, de az elmozdításukra a téli átigazolási időszakban kicsi az esély, ugyanakkor a jelenlegi állomány is alkalmas lehet a kitűzött célok beváltására.

– A szezon előtt az első négy hely valamelyikének megszerzését tűztük ki célul. Amennyiben elkerülnek a sérülések, egy jó felkészüléssel a hátunk mögött erre képesek lehetünk, kedvező esetben pedig akár a dobogóra is odaérhetünk – tette hozzá Berényi Tibor.