Nyolc gól született az őrült tempójú mérkőzésen

Döntetlennel ért véget a Békéscsaba 1912 Előre és a DVSC összecsapása.

Békéscsaba 1912 Előre–Debreceni VSC 4–4 (0–1)

Labdarúgás NB II-es mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Antal (Garai, Varga G.). Békéscsaba: Gróf – Bévárdi, Kinyik, Poór, Ferenczi J. – Dzsudzsák, Varga J. – Baráth P., Bódi, Szécsi M. – Bárány (Ugrai, 64.). Vezetőedző: Toldi Gábor. Vezetőedző: Preisinger Sándor. Debreceni VSC: Gróf – Bévárdi, Kinyik, Poór, Ferenczi J. – Dzsudzsák, Varga J. – Baráth P., Bódi, Szécsi M. – Bárány (Ugrai, 64.). Vezetőedző: Toldi Gábor.

Sárga lap: Kinyik az 50., Bárány a 63., Gróf a 68., Krnács a 83., Bódi a 87. percben.

Szögletarány: 4:8 (0:4).

26. perc: Ferenczi futott el a bal oldalon, beadott és Szécsi kapásból, közelről a hálóba lőtte a labdát, 0–1.

49. perc: Bévárdi cselezte be magát a csabai 16-oson belülre, becsapta a védőjét és nagy erővel lőtt, a labda Borán irányt változtatva került a kapuba, 0–2.

51. perc: Kinyik rántotta le Lukácsot a büntetőterületen belül, amit a sértett magabiztosan értékesített, 1–2.

59. perc: Hodonicki vezette fel a labdát, lágyan átívelt a jobb oldalra, Paudits pedig finoman a hosszú sarokba bólintotta a labdát, 2–2.

68. perc: Gróf kaszálta el Lukácsot, amiért a játékvezető büntetőt ítélt, amit ugyanő értékesített, félmagasan a kapu közepébe bombázta a labdát, 3–2.

76. perc: Bódi varázsolta pontosan Kinyik Ákos fejére a labdát, aki közelről a kapuba bólintott, 3–3.

78. perc: Szabó Péter szöglete után Gróf aláfutott a labdának, Paudits pedig a hálóba fejelt, 4–3.

82. perc: Dzsudzsák bombázta rá mintegy 30 méterről, a labda Krnácsot becsapva jutott a hálóba, 4–4.

Agresszívan letámadta vendégét a Békéscsaba, s ha nem is zavarodtak meg ettől a hajdúságiak, kellett néhány perc, mire alkalmazkodtak a helyzethez. A folytatásban aztán egyre többször bukkantak fel a csabai kapu előterében a fehér mezesek, ami előbb helyzetekben, majd egy villámgyors akció végén egy szép Szécsi-gólban is megmutatkozott. A gólerős csatár duplázhatott is volna, ám a második próbálkozása már kimaradt. A csabaiaknál Lukács szerezhetett volna gólt, de elügyetlenkedte az ígéretes lehetőséget, így az 1. félidőben maradt az 1–0-s vendég vezetés.

Ekkor még kevesen hitték, hogy a java még csak ezután jön. Bévárdi 49. percben szerzett találatával talán a vasutasok már elkönyvelték a három pontot. Nem úgy a békéscsabaiak, akik ezúttal hittek magukban és előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Nyolc percig örülhettek a lilák a vezetésnek, mert Kinyik egalizált. S ezzel még messze nem volt vége, remek hazai szöglet után Paudits újra vezetéshez juttatta a Békéscsabát, ám négy minutával később Dzsudzsák legszebb napjaira emlékeztető bombagóllal egalizált ismét. Fordulatos, szép gólokban is bővelkedő mérkőzésen döntetlennel zárult a két 11-es gólt is hozó csabai csata. Hogy az egy-egy pont mit jelent az egyik, illetve a másik csapatnak a végelszámoláskor, még nem tudni.

Jó: Krnács, Bora, Nagy S., Hodonicki, Lukács, Paudits, ill. Dzsudzsák, Bódi, Szécsi M., Varga J.

Preisinger Sándor: – Az első félidőben nem voltunk kellőképen agresszívak. A félidőben kicsit átbeszéltük a dolgokat, átálltunk egy másik játékrendszerre, ami sokkal jobban működött. Megjöttek a gólok is, nagyszerűen játszott a csapat. Kicsit hiányérzetem van, mert a negyedik gólnál jóideje feküdt a földön a játékosunk, ott korrektebb lett volna, ha kirúgják a labdát, de sajnos nem így történt. Nagyszerű csapat ellen, jó focit játszottunk, nem véletlen, hogy ennyi egykori válogatott játékos van köztük. Ma fel tudtunk nőni a szintjükhöz.

Toldi Gábor: – A Lokinak azonban a legnagyobb ellenfele saját maga, hiszen könnyed gólokat kaptunk, rendkívül nagy hibákat követtünk el ezekben a periódusokban. Ennek köszönhetően a Békéscsaba vérszemet kapott és futnunk kellett az eredmény után. A realitás az, hogy kihoztunk belőle egy négy–négyet. Közönségszórakoztató mérkőzés volt, bár számunkra nem volt az. Amíg ilyen elemi hibákat követünk el, addig bizony nem érdemlünk győzelmet.