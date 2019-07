Nyolc év után lett ismét negyedik a Belvárosi DSK

Mindössze négy pont választotta el a Békéscsabai Belvárosi DSK férfi kézilabda-csapatát a dobogóról, Labos Tibor együttese 27 egységgel a negyedik helyen zárta az NB II Délkeleti csoportját.

Eredetileg a biztos bennmaradást jelölték meg fő célként, ehhez képest, ha kicsit tovább tart a bajnokság (az utolsó három mérkőzést megnyerték), érmet érő helyen futnak be. Az idei szereplés így is bravúr, amire nyolc évvel korábban volt csak példa.

– Abszolút elégedettek vagyunk az eredménnyel, mert az év elején még úgy gondoltuk, hogy a gondmentes bennmaradás a reális célkitűzés – mondta Labos Tibor, a Békéscsabai Belvárosi DSK edzője, aki korábban játékosként segítette együttesét. – Amikor már láttuk, hogy ennél jobb is összejöhet, próbáltuk az utolsó négy mérkőzést meghajtani, hogy minél beljebb kerüljünk az első hatban. Osgyán Bence a 175 találatával nemcsak a csapatunk, hanem az osztály legeredményesebb játékosa is lett. Fekete Lászlóval egy óriási rutin is érkezett hozzánk, aki korát meghazudtoló gyorsasággal játszott. A kapusok teljesítményére sem lehetett panasz, Vlcskó Bence mellett Mézes Ádám és Csörgő Attila is jól teljesített, de mindenki megérdemeli a dicséretet. A védekezés kicsit szellősebb volt az idén, ami a szezon utolsó három mérkőzésére állt össze. Váltanunk kellett: a hatos falról a nyitottabb védekezést is alkalmaznunk kellett. A csapat várakozáson felüli eredményt ért el, amit ki lehetett, azt kihozta magából. Kár, hogy az addig sok gól jegyző Sári József tavasszal eltörte az ujját.

Labos Tibor három mérkőzést nevezett meg, ami nagy jelentőséggel bírt, az egyik az örök mumus Kunszentmárton, majd a Mezőtúr elleni, utóbbi csapat ellen vesztett helyzetből sikerült fordítani és a Békéscsaba DKSE elleni, amivel bebiztosították a negyedik helyüket.

Földrengésszerű változások nem várhatók a nyáron a játékosállományban, az eddigi biztos távozó egyelőre Petrovszki Attila, aki fájó veszteség a csapatnak.

– Érkezési oldalon Petrovszki Gergő szerepel, akivel védekezésben sokat erősödhetünk. Többen bejelentkeztek az NB II-ből kieső Újkígyósból is és várunk vissza egy régi játékosunkat, aki szintén jelentős erősítés lehet – beszélt a keretben várható változásokról a Belvárosi DSK edzője, aki augusztus 5-re tervezi az új szezonra való felkészülés kezdetét.