Győzelmmel kezdte a szezont a Békéscsabai RSE

Gödöllői RC–Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3 (24, –9, –17, –16)

Röplabda Magyar Kupa női mérkőzés, nyolcaddöntő, 1. találkozó. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Nagy Lajos Zoltán, Ujházi Mónika. Gödöllő: Ratkai 8, Mishonova 11, Bajnóczi 5, Tóth-Bagi 1, Kökény 8, Kovács E. 2. Cs.: Faragó, Ferentzi (liberók), Sorompó 1, Buse 9, Barta, Saáry 5. Vezetőedző: Szalay Attila. Békéscsaba: Cicic 6, Glemboczki 15, Bezsonova 12, Drpa 19, Zólyomi 17, Szűcs 12. Cs.: Kertész (liberó). Vezetőedző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. szett: 0:5, 5:5, 10:11, 12:11, 19:16, 21:20, 22:23, 25:24. 2. szett: 0:9, 2:13, 4:18, 6:20, 8:22. 3. szett: 2:7, 3:10, 8:15, 14:22. 4. szett: 2:9, 8:17, 11:21.

Tóth Gábor több olyan fiatal játékosnak, így Szűcs Grétának és a liberó Kertész Petrának is bizalmat szavazott, akik eddig még kevésszer, vagy egyáltalán nem játszottak a BRSE felnőtt együttesében.

A csapat játékán ez eleinte nem mutatkozott meg, hiszen az első öt pont a csabaiaké lett, hogy azután a vendégek egy ötös sorozattal egyenlítsenek. Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok, jobbára a csabaiak vezettek egy ponttal. A belelkesült gödöllőiek azonban 12:10-nél átvették a vezetést és egészen a hajráig őrizték is minimális előnyüket. A meccs leghosszabb labdamenetében, 18:16-nál csaknem egy percig a levegőben mozgott a játékszer, a pont végül a vendégeké lett. Tóth Gábor a játszma során kétszer is időt kért és mérgesen magyarázta lányainak, hogy mit is kellett volna másképpen csinálni. A fejmosás után a Csaba visszavette a vezetést és játszmalabdához is jutott, de Kökényék kettőt is hárítottak, majd újabb két ponttal nagy meglepetésre a szettet is behúzták.

A BRSE nem akart még egyszer ugyanabba a csapdába belelépni, és az első játszmához hasonló lehengerlő kezdést nem követte visszaesés, a szerb Drpa kemény ütésekkel bombázta a gödöllői térfelet, és húzta magával a csapatot. Hiába kért időt Szalai Tamás, a látogatók edzője, ez a játszma szempontjukból már menthetetlennek bizonyult.

Lényegesen szorosabban alakult a 3. játszma, bár a békéscsabaiak domináltak, Mishonováék nem igazán akartak leszakadni. Hiába vezetett a BRSE már hét ponttal is a játszma derekán veszélyesen közelített a GRC. A hajrához közeledve meglépett a BRSE és nyolc játszmalabdája is volt, amiből csak egyet vesztegetett el.

Az utolsó szettre készülődött a Csaba, és nem is bízott semmit a véletlenre. Korán megugrott vendégétől a hazai kék-fehér együttes, s bár a gödöllőiek nem adták fel, az idő múlásával már fogyott az erő és ezzel együtt a lelkesedés is, újabb, az első szettben látott bravúrra már nem voltak képesek, a Békéscsaba hozta a papírformát.

A Békéscsaba–Gödöllő párharc vasárnap 11 órakor a visszavágóval folytatódik.

Szalay Attila: – Próbáljuk megtalálni a csapatban rejlő lehetőségeket az új játékosok érkezésével. Még nagyon az elején tartunk, de vannak biztató jelek. Gratulálok a Békéscsabának! Tóth Gábor: – Az első szettben fegyelmezetlenül röplabdáztunk, a Gödöllő pedig nagyon lelkesen, ennek meg is lett az eredménye. Ezt követően üzemi hőfokra kapcsoltunk, az eddig kevesebb játszó játékosok is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez.

