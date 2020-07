Növelte az edzésadagot Nadj Levente

Emlékezetessé tette a Kopp Kupa nyílt atlétikai versenyt a házigazda Kopp Békéscsabai Atlétikai Club egyik fiatalja, Nadj Levente László azzal, hogy nemcsak az ifjúsági, hanem a junior magyar csúcsot is megdöntötte a 300 méteres síkfutásban. A 17 esztendős fiatal az elmúlt időszakban megduplázta az edzései számát és ez máris eredményt hozott.

Adorján László és Erdős Péter tanítványa már az év elején jelezte, hogy számolni kell vele a riválisainak, hiszen 400 méteren megnyerte a fedett pályás ifjúsági országos bajnokságot. A koronavírus-járvány idején is szorgalmasan edzett, erőállapotát, formáját is megőrizte, amit jól mutat a pénteki versenyen futott 33,82 másodperces időeredmény.

– A felkészülésem nagyon jól sikerült, benne volt, hogy kijön egy ilyen eredmény – mondta el Nadj Levente László. – Nem úgy álltam oda, hogy országos csúcsot futok, de természetesen nagyon örülök neki és ad némi önbizalmat.

S hogy minek köszönhető az idei nagy formajavulás?

– Hetente hatszor járok edzésre, és három alkalommal konditerembe, míg tavaly heti lebontásban csak háromszor jártam a foglalkozásokra. El kell azt is mondanom, hogy edzőtársam, Steigerwald Ernőnek is sokat köszönhetek, aki biztat és hozzáállásával mintaként szolgál, kölcsönösen húzzuk felfelé egymást, aki az ominózus békéscsabai versenyen háromszáz méteren megszorítva ezüstérmes lett.

Levente nagyon csalódott volt amiatt, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradt az ifjúsági Európa-bajnokság, ahol a fő számában, 400 méteren ott lehetett volna.

– Csalódott voltam, hogy így alakult, de most már előre nézek, a 2021-es U20-as Tallinban rendezendő kontinensbajnokságra készülök, ahol leginkább a 4×400 méteres váltó tagjaként van esélyem a részvételre, de persze az egyéni indulásról sem mondok le négyszáz méteren – tekintett előre a fiatal versenyző. Addig is készül a júliusi Honvéd Kupára, valamint az augusztus 1. és 2. között sorra kerülő Budapest Openre.

Nadj Levente országos csúcsának is „köszönhetően” hivatalos volt egy doppingellenőrzésre is, ahová elkísérte jó barátja és edzőtársa, Steigerwald Ernő is. Akkor még nem tudták, hogy ezt mennyire jól tette, hiszen – mivel Levente még nincs 18 éves – szükség volt egy felnőtt képviselőre is, és mivel Ernő már betöltötte a tizennyolcat, ő írt alá.

Tizenhárom éves csúcsot döntött Nadj Levente egy már-már „szakállasnak” mondható rekordot döntött meg, mindkét korosztályban 34,11 másodperc volt a régi csúcs, méghozzá 2007-ből, amit egy Deák Nagy Marcell nevű, későbbi felnőtt-Európa-bajnoki ezüst-, junior-világbajnoki ezüstérmes, és junior-kontinensbajnok jegyzett.

