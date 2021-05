Nem volt benne a mérkőzésben a pontszerzés esélye

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a Budakalász Kézilabda Zrt. csapatától.

Orosházi FKSE-Linamar–Budakalász Kézilabda Zrt. 25–31 (11–15)

NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 100 néző. V.: Paska, Vastag. Orosháza: Özmusul – Pásztor M. 2 (1), PESKOV 10 (2), TÓTH K. 4, Döme 3, Sakic 3, Lászlai 2. Cs.: Majdán (kapus), Kancel, Szabó M., Kiss A., Molnár G., Andrikó 1, Arnóczki. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Budakalász: VÁCZI D. – Varjú 1 (1), Radnic 3, Dávid M., ROTIM 6, Holpert 5, KONCZ 7. Cs.: BOROS (kapus), PERISICS 5, Tyiskov, Prokop 1, Ceranic, Nagy N. 3, Kiss B., Maracskó. Vezetőedző: Csoknyai István. Kiállítások: 12, ill. 6 perc+Dávid Máté a 34. percben kizárva. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1.

Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–4. 13. p.: 4–7. 23. p.: 8–14. 28. p.: 10–15. 34. p.: 12–18. 39. p.: 16–20. 45. p.: 18–25. 56. p.: 22–30.

Az orosháziaknál továbbra is meghatározó játékosok hiányoztak, a vállát fájlaló Lele Ákos és Bella Csaba, az achilleszével bajlódó Németh László nem ölthetett szerelést, és ugyan Alekszej Ushalt benevezték, de ő sem lépett pályára derékfájdalmai miatt.

Orosházi találattal kezdődött a vasárnap esti ütközet, amire Koncz András válaszolt gyorsan. A 6. percben már a vendégek birtokoltak előnyt, s hogy így is maradjon, ahhoz hazai részről is érkezett bőven segítség, kihagyot hetes, és ziccerek formájában. A Budakalász kitűnően megszervezte a védelmét, még a szokásosnál is nehezebb feladat volt rést ütni rajta, elől pedig gyors játékosaik révén könnyedén lőtték a gólokat. Szűk negyedóra elteltével három góllal vezetett a Budakalász, amely kettős emberelőnybe került. A kiállításokból amúgy is volt bőven, nem egészen 17 perc alatt már négy kisbüntetést szenvedett el az Orosháza. Apró lépésekkel húzott el a Budakalász, 14–8-as állásnál érkezett el az első alkalom a hazai időkérésre. Közben Csoknyai István már szinte a teljes kezdőjét lecserélte, ám a játékuk még mintha jobb lett volna. A hazaiakat a szép átlövésgólokat szerző Peskov igyekezett meccsben tartani és a szünetre olyan eredménnyel vonulhatott az OFKSE, ami még megfordítható lett volna.

A 2. felvonást a fehér mezes látogatók indították jobban, és igen hamar, már 4 perc elteltével visszaállította a korábbi differenciát. A zöld-sárgáknál a jó napot kifogó Alekszej Peskov és a társait is űző-hajtó Tóth Károly próbálta tartani a csapatot, de ez is kevés volt, mert a látogatók továbbra is jól koncentráltak támadásban. Tartósan maradt az 5-6 gólos vendég vezetés, a 44. percben az időkérés során Ratko Djurkovics igyekezett biztatni tanítványait, de hiába. A Budakalász győzelmét nem veszélyeztette az Orosháza, amely tartalékosan, több fiatalt is bevetve ennyire volt képes. Nem vitás, a jobbi gárda győzött, a házigazda csak kétszer, még a mérkőzés elején tudott vezetni.

Az Orosháza ezzel a vereséggel már a matematikai esélyét is elveszítette a bennmaradásra.

Ratko Djurkovics: – Ebben a szezonban semmi sem sikerült. Próbáltunk jó meccset játszani, de sok volt a hiányzónk, így pedig nehéz jó teljesítményt nyújtani.

Csoknyai István: – Legfontosabb a célunk, a győzelem skerült. Örülünk a sikernek, elégedettt vagyok a jó kapusteljesítménnyel és a védekezéssel is.