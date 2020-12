Nem utaznak a monzai nyolcaddöntőre

Bár továbbra is a Békéscsabai RSE szándékában áll a nemzetközi kupaszereplés, azonban minden körülményt figyelembe véve azt a döntést hozták meg, hogy csapatuk nem utazik el Monzába, a CEV-kupa nyolcaddöntőjének helyszínére. Erről az Európai Röplabda Szövetséget (CEV), és a rendező klubot is hivatalosan értesítették.

A BRSE az elmúlt években méltóképpen képviselte Magyarországot a nemzetközi kupasorozatokban. Határozott szándékuk volt, hogy mindezt a 2020–21 -es szezonban is folytassák, azonban jelen körülmények között jelentős akadályokba ütköznek. A BRSE-nek december 8-án kellene pályára lépnie Monzában, a CEV-sorsolásra alapozott helyszín választása alapján. Mindezt úgy, hogy az idei kiírás több alkalommal is változott, és a folyamatok nehezen lekövethetők. Bár a klub vezetői az elmúlt hetek során több alkalommal is konzultáltak a CEV illetékeseivel, az aggályaik nem csökkentek.

– Konkrétan már a nyolcaddöntő mérkőzésre való eljutás is irreális nehézségekkel jár – olvasható a klub közleményében. – A koronavírus járvány miatt minimalizálódott az európai légiközlekedés, busszal pedig kétszer 15 órás túrát kellene vállalni, mindezt úgy, hogy a Szlovéniában és Ausztriában érvényben lévő korlátozások értelmében még a delegáció ellátása is komoly akadályokba ütközik, az esetleges szállás- és edzési lehetőségekről nem is beszélve. A mérkőzések helyszínéül szolgáló észak-olasz város jelenleg az egyik legfertőzöttebb régió Európában. A rendező klubtól kapott tájékoztatás sem győzött meg bennünket, hogy ezen körülmények között szavatolni tudjuk saját csapatunk biztonságát, ami a legfontosabb számunkra.