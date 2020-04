Nem tartanak jelentősebb lemorzsolódástól a megyei klubvezetők

Különleges, korábban soha meg nem élt helyzetben próbálják azt tenni a sportolók, amit szeretnek: edzenek. A profikat, az ifiket és a serdülőket talán kevésbé kell külön is motiválni, ám kérdés, hogy a sportolást épphogy csak elkezdők kitartanak-e, vagy elveszítik a hitüket. Sokan attól tartanak, hogy közülük sokan lemor­zsolódhatnak, hátat fordítanak a sportnak. Sportvezetőket kérdeztünk, milyenek az eddigi tapasztalatok.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetője, vezetőedzője szerint valós a veszély, hogy akik még nem részesültek komolyabb sikerélményben, azok elmaradnak.

– A 9-12 éves korosztály, vagyis az előkészítő csoport számára kevesebb versenyt rendeznek, nekik a járványügyi helyzetben nem is adtunk ki külön feladatot. Edzőink, Benkő Balázs, Diószegi Dávid és Gregor László arról számoltak be, hogy nehéz követni a sorsukat, ám bizakodunk, hogy összességében 10–20 százaléknál nem lesz nagyobb a lemorzsolódás – fejtette ki Tóth Sándor, akitől megtudtuk, hogy mintegy 200-250 atlétával foglalkoznak. – A nagyobbak már szereztek akkora tapasztalatot és részesültek már annyi sikerben, hogy ne fordítsanak hátat az atlétikának.

Az Orosházi FKSE-Lina­marnál mintegy 400-450 kézilabdázó járt addig az edzésekre, amíg lehetett.

– A csapatsportágaknál igen összetett ez a kérdés – mondta Vajer Tamás, a férfikézilabda-klub elnöke, akinek leánya, a Nemzeti Kézilabda Akadémián játszó, 2019-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon bronzérmet szerzett magyar csapat tagja is nehezen éli meg a jelenlegi szituációt. – Az edzők és a gyerekek is nehezen élik meg, hogy nem járhatnak edzésre. A közösség, a csapat szeretete vonzó, s bár a veszélyhelyzet miatt meghozott korlátozások miatt egyelőre nem űzhetik ezt a sportágat, azért bízom benne, hogy hamarosan újraindíthatjuk a kézilabdás életünket. Edzőink folyamatosan kapcsolatban vannak a tanítványaikkal. Lesz némi visszaesés, de úgy hiszem, hogy ez a vonzó közeg vissza fogja csábítani az esetlegesen elmaradókat. Az idő előrehaladtával a gyerekek egyre nehezebben viselik a bezártságot, azt, hogy nem lehetnek olyan aktívak, mint korábban. Ez a csonka év a sportban és az iskolában is mély nyomokat hagy, de reményeim szerint szeptemberre rendeződhetnek a dolgok.

Vajer Tamás szerint a leállás után valamennyire újra kell építeni az utánpótlást, amelynek egyre nagyobb szerepe lesz az egyesületek életében. Népszerűsíteni kell a kézilabdát, és folyamatos munkára lesz szükség az egyesületek részéről.

– Nagyon fontos, hogy a nehezedő gazdasági helyzetben sikerült megtartani az utánpótlásedzőinket. Nap mint nap végzik a feladatukat, küldik a gyerekeknek az edzéstervet. Működik a rendszer, és azért nem állt meg teljesen az élet – tette hozzá az OFKSE klubelnöke.

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke szerint még nem lehet megállapítani, mekkora lesz a lemorzsolódás a fiatal sportolók körében.

– Igyekszünk tartani a lelket magunkban és a gyerekekben is – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Baran Ádám. – Utánpótlásedzőinkre kiemelt felelősség hárul ezekben a nehéz napokban, egész egyszerűen nem tehetjük meg, hogy elengedjük a fia­talok kezét. Online edzéstervet kapnak, korábban felvett videós anyagokkal támogatjuk őket, amelyekkel otthoni körülmények között is formában tarthatják magukat. Nehéz bármit is hozzátenni ehhez a szörnyű helyzethez, hiszen csapatban gondolkodó sportolókról beszélünk, akiknek már nagyon hiányoznak a közösségi élmények. De ami mindannyiunkat hittel és motivációval tölt el, az az akadémia új, impozáns, gyönyörű munkacsarnoka. És már mindenki tűkön ülve várja, hogy végre használatba vehessük.