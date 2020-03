Nem szakadt le riválisaitól a Békés

Száz pont fölött dobtak a Bonyhádot felülmúló viharsarki kosárlabdázók.

Omnia Pub&Food Békés–Knipl Kft. Bonyhádi KSE 101:91 (24:28, 23:19, 24:24, 30:20)

Kosárlabda NB I B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. V.: Lövei, Sentényi, Jankovics. Békés: KOMA (29), KRISZTICS (15/9), KERTÉSZ (11), Szabó N. (2), BALOG G. (18). Cs.: Vass (3/3), ADEBAYO (9/3), LÓGÁR (14/3). Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Bonyhád legjobb dobója: Maskaljevic (27/12).

Minden győzelem sokat ér, ám ez a mostani talán még annál is többet. Az Omnia Pub&Food Békés a kiesés elleni harc során egyik fő riválisát ütötte el a pontszerzéstől, és ugyan még ezzel sem mozdult el a 14., utolsó előtti pozícióból, ám nem szakadt le a Tiszaújvárostól és a Bonyhádtól.

Pedig nem volt egyszerű a békési edzők dolga a heti felkészülés során, hiszen Kertész Dániel egy héttel korábbi sérülése (egy könyökös után elharapta a nyelvét, amit több öltéssel kellett összevarrni), és Danijel Krisztics bokafájdalmai okán alig, mondhatni semmit nem edzett, de végül mindketten játékra jelentkeztek.

A mérkőzés végig kiegyenlített játékot hozott, az első negyedben a Bonyhád, a másodikban a Békés bizonyult jobbnak négy ponttal. A helyzet a harmadik szakaszban sem változott, 24 pont itt, 24 ott, a lényeges kérdést tehát az utolsó negyedben kellett eldönteniük a csapatoknak. Amíg az egész ősz folyamán a mérkőzéseket zömében az utolsó játékrészben bukta el a viharsarki gárda, addig január óta többször is akadt arra példa, hogy a végjátékra is maradt erő. Nem volt ez másként a szombati bajnokin sem. A békésiek védekezése pontosabb volt, mint akár egy hete is, bár a 91 kapott pont sok, de bőven akadtak pozitív megoldások. A lepattanók szerzésében is szépen jeleskedtek a hazaiak. A győzelemhez kellett Koma Dániel extrateljesítménye, aki amellett, hogy összehozott 29 pontot, a lepattanóknál is roppant hasznosnak bizonyult. Krisztics a sérülése ellenére is ponterős volt, Kertész pedig ragyogóan irányított. A győzelemhez azonban elengedhetetlen volt Balog Gábor és Lógár Bence, valamint a rendelkezésére álló 14 percét maximálisan kihasználó Osiyemi Adebayo remeklése is.

Balog Vilmos: – Elismerésem a csapatnak, köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek. Nagyon fontos győzelmet arattunk, igazi csapatmunka volt!