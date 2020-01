Nem sok hiányzott a meglepetéshez

Az első félidőben még minden szép és jó volt, de a végén az erős Pápa győzött.

Omnia Pub&Food Békés–Concordia Motax KC Pápa 87:89 (26:21, 25:22, 12:28, 24:18)

Kosárlabda NB I. B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 200 néző. V.: Gergely, Domán, Makrai. Békés: Kertész (12), BALOG G. (20/9), Kertész(12), Koma(15), Krisztics (12/6), Lógár (6). Cs.: SZABÓ N. (14), Nógrádi, Adebayo (5/3), Vass (3/3), Balog Á. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Pápa legjobb dobói: Burai (33/15).

A mérkőzés előtt Koma Dániel, a Békés csapatkapitánya és Erdei Ferenc, a klub elnöke átadták a 2019-es év utolsó mérkőzésén szervezett jótékonysági akcióból összegyűlt összeget Pataky Attilának, az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökének. Az adományból az autista gyermekek fejlődését segítő eszközöket vásárol az alapítvány.

Az első percekben az élcsapat Pápa irányította a játékot. Balog Gábor kosaraival tartotta a lépést a Békés, majd Szabó Norbert beállása után átvette a vezetést. Jött is az időkérés a vendégoldalon, de ez most nem törte meg a békési lendületet. Balog továbbra is jól dolgozott mezőnyben is, a dobásai is jók voltak. Adebayo is jól szállt be, hármasával már 7 pontra nőtt csapata előnye.

A 2. negyedben tovább fokozta a tempót a Békés, gyors, lendületes támadásaival átrohant a Pápán. Tizennégy pontos előnyt szerzett a hazai csapat, azonban a Burai vezette vendégek a negyed végére 8 pontra felzárkóztak.

Szünet után a Békés bennragadt az öltözőben, a Pápa 10:0-s rohamával átvette a vezetést. Az időkérés sem sokat segített, továbbra is a Pápa vezetett néhány ponttal. A békési felzárkózási kísérletekre volt válasza az ellenfélnek, így egészen a 36. percig kellett várni az egyenlítésre, ami Krisztics nevéhez fűződött (80:80). Innen már fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a vezetés mindig a Pápa oldalán volt. Az utolsó támadás a Békésé volt, Vass a sarokból tiszta helyzetből próbálkozott, dobása azonban lepattant a gyűrűről, így maradt a kétpontos vendég győzelem.

Balog Vilmos: Ismét egy egylabdás mérkőzést buktunk el. Nagyon jó ritmusban játszottunk az első félidőben, azonban a harmadik negyedben a vendégcsapat ledolgozta a hátrányát, mert szigorított a védekezésükön. A végjátékban megvoltak a helyzeteink, melyek kimaradtak, míg az ellenfélnek volt egy Buraija, aki extra teljesítményt nyújtott.