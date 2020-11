Helytálltak a békéscsabai fiatalok

Az NB II. 15. fordulójában a Békéscsaba a legutóbbi öt bajnokiját megnyerő Budaörs csapatát fogadta.

Békéscsaba 1912 Előre SE – Budaörsi SC 0-2 (0-1)

NB II-es mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. V.: Nagy N. (Márkus, Szilágyi N.). Békéscsaba: Krnács – Krnács – Czvalinga Á., Fazekas, Lászik, Szabó Zs. – Pantovics, Pilán (Zelik, félidőben), Styecz (Sipaki, 87), Kasik (Csicsely J., 71.) – Horváth P., Gránicz. Vezetőedző: Preisinger Sándor. Budaörs: Kovács P. – Marques-Airosa, Kékesi, Fényes, Zeke – Molnár Cs., Sajbán Miklós (Gidai, 75.), Petneházi – Halmai Á. (Halácsi, 83.), Pethő (Molnár T., 68.), Csiki (Petró, 75.). Vezetőedző: Márkus Tibor.

Gólszerző: Pethő (39.), Csiki (57.)

39. perc: Egy szöglet után Pethő csúsztatott a hazaiak kapujába, 0–1.

57. perc: Csiki került ziccerbe és 10 méterről a bal alsó sarokba helyezte a labdát, 0–2.

Az esélyesebb Budaörs lépett fel támadólag, Márkus Tibor együttese egymás után dolgozta ki a nagyobbnál-nagyobb helyzeteket. Krnács Richárd – aki már a Diósgyőr elleni Magyar Kupa-mérkőzésen is ihletett formában védett – azonban minden budaörsi kísérletet hárított. A vendégek szempontjából lélektanilag a legjobb pillanatban, a szünet előtt mégis megszerezte a vezetést a vendég, az addig is nagyon aktív Pethő révén. A lila-fehérek egy szép kombináció után egyenlíthettek volna, de Styecz tiszta helyzetben elkapkodta a lövést.

A második félidőből mindössze tizenkét perc telt el, amikor Csiki Norbert élt a kínálkozó lehetőséggel, kettőre növelve ezzel a különbséget. Valamennyire visszább vett a tempóból a Budaörs, a lila mezes hazaiak egyre többször jutottak el a tizenhatosukig és alakítottak ki helyzetet, hogy csak a legnagyobbakat említsük: Szabó Zsombor lövését és Czvalinga Áron fejesét. Az utolsó percekben még növelhette volna előnyét a Budaörs, de a csereember Petró szabadrúgása után az egész mérkőzésen remeklő Krnács nagyot védett.

Végeredményben az történt a mérkőzésen, amire számítani lehetett, az amúgy is nagy formában lévő vendégek mindhárom pontot elrabolták. A kényszerből rutintalan játékosok egész sorát felvonultató csabaiakat is megilleti a dicséret, hiszen a második félidőben számtalan helyzetet kidolgoztak, igaz a szépítésre nem tellett.

Preisinger Sándor: – Elég nehéz időszakot élünk meg. Próbálja mindenki becsülettel tenni a dolgát, beleállunk ezekbe a harcokba, de látszik, hogy a képességekben vannak különbségek a csapatok között. Azt kell, hogy mondjam, a srácok nagyon férfiasan tették a dolgukat. Egy-két fiatal játékosnak elmondtam azt is, hogy érdemes lenne nekik több energiát beletenni ebbe a sportágba, mert komoly jövőt látok bennük. Márkus Tibor: – Komolyan vettük ezt a mérkőzést is, annak ellenére, hogy tudtuk, a Békéscsaba problémákkal küzd és több fiatal játékost is szerepeltet. Felhívtam a játékosok figyelmét, hogy az ellenfél játékosai motiváltak lesznek, és ameddig csak bírják szusszal, hajtani fognak. A nehézségeink abból a szervezett védekezésből adódtak, amit a Békéscsaba mutatott. Az eredménnyel elégedett vagyok, bár a második gól után kicsit visszavett a csapat, de ez még belefért.

