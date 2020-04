Nem rendezik meg az Európa-ligát

Ahogyan az várható volt, az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) bejelentette, hogy nem rendezik meg idén az Európa-ligát, amelynek arany divíziójában a magyar női válogatott is szerepelt volna – olvasható a Magyar Röplabda Szövetség honlapján.

A sorozatot májusban és júniusban rendezték volna, ám a koronavírus-járvány miatt erre nem kerül sor. A magyar csapat a francia, a bolgár és a fehérorosz válogatottal találkozott volna, és ebben a sorozatban debütált volna a kispadon a januárban kinevezett új szövetségi kapitány, a bajnok és kupagyőztes Vasas Óbudát is irányító lengyel Jakub Gluszak.

Mindez azt is jelenti, hogy másképp tervezhetnek a Békéscsabai RSE válogatottjai is. A tavalyi budapesti Európa-bajnokságon szerepelt csapat két tagjával, Molcsányi Ritával és Pekárik Eszterrel vélhetően az új kapitány is számolt volna az Európa-ligában.

A CEV azt is közölte, az augusztus-szeptemberre tervezett Európa-bajnoki selejtezőket egyelőre nem halasztja, arról július 1-ig hoz döntést. Amennyiben a selejtezőket nem sikerül az eredetileg kijelölt időpontban megrendezni, akkor január 1. és 17. között tartják majd.

Az európai szövetség további intézkedéseivel törölte az európai kupasorozatok mostani szezonjából hátralévő mérkőzéseket úgy, hogy az előzetesen meghatározott pénzdíj nyolcvan százalékát így is kifizeti a kluboknak. A CEV emellett döntött egy 11,5 millió eurós segélycsomag létrehozásáról, új időpontot keres az idénre tervezett utánpótlás Európa-bajnokságoknak.